https://ria.ru/20241211/rossija-1988537087.html

Россия ценит стремление Республики Сербской укреплять связи, заявил посол

Россия ценит стремление Республики Сербской укреплять связи, заявил посол - РИА Новости, 11.12.2024

Россия ценит стремление Республики Сербской укреплять связи, заявил посол

Руководство России ценит стремление Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) укреплять и сохранять связи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Игорь... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:34

2024-12-11T05:34

2024-12-11T05:34

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санкт-петербург

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александринский театр

всероссийская библиотека иностранной литературы

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Руководство России ценит стремление Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) укреплять и сохранять связи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Игорь Калабухов. "Мы высоко ценим позицию РС сохранять и укреплять с нашей страной традиционно близкие отношения стратегического партнерства. На первом месте я бы выделил успешно развивающийся вот уже 15 лет проект АО "Зарубежнефть" по восстановлению и модернизации на территории РС энергетического комплекса, который при суммарном объеме выплат свыше 3,2 миллиарда евро является крупнейшим налогоплательщиком в БиГ и трудоустраивает свыше 1,2 тысячи человек. На очереди новые проекты по строительству ТЭЦ, поставкам фармацевтики и так далее", - отметил Калабухов. Он указал, что на подъеме культурное и научное сотрудничество. Государственные вузы РС подписали соглашения о взаимодействии с 45-ю российскими университетами, с 2023 года в Республике действует Центр открытого образования на русском языке и преподавания русского языка как часть глобального проекта Минпросвещения России, подписаны договора о сотрудничестве Национального театра РС с Александринским театром, а также Национальной и университетской библиотеки РС с Всероссийской библиотекой иностранной литературы. "Именно в Республике наиболее последовательно продвигается межрегиональное и межмуниципальное партнёрство с нами. Заключено уже свыше десяти договоров такого рода. Реализуются масштабные соглашения о взаимодействии между правительством РС и правительствами Санкт-Петербурга и Нижегородской области, в рамках которых на регулярной основе организуются визиты, концерты, конференции и обмены студентами. Дипломат также добавил, что Москва прилагает усилия для преодоления существующих дисбалансов и восстановления гармоничного развития отношений со всеми субъектами БиГ.

https://ria.ru/20240518/festival-1946913600.html

https://ria.ru/20241108/serbiya-1982767259.html

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санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, санкт-петербург, нижегородская область, александринский театр, всероссийская библиотека иностранной литературы, республика сербская