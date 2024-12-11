Россия ценит стремление Республики Сербской укреплять связи, заявил посол
Посол Калабухов: Россия ценит стремление Республики Сербской БиГ укреплять связи
Жители Сараево. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Руководство России ценит стремление Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) укреплять и сохранять связи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Игорь Калабухов.
"Мы высоко ценим позицию РС сохранять и укреплять с нашей страной традиционно близкие отношения стратегического партнерства. На первом месте я бы выделил успешно развивающийся вот уже 15 лет проект АО "Зарубежнефть" по восстановлению и модернизации на территории РС энергетического комплекса, который при суммарном объеме выплат свыше 3,2 миллиарда евро является крупнейшим налогоплательщиком в БиГ и трудоустраивает свыше 1,2 тысячи человек. На очереди новые проекты по строительству ТЭЦ, поставкам фармацевтики и так далее", - отметил Калабухов.
Он указал, что на подъеме культурное и научное сотрудничество. Государственные вузы РС подписали соглашения о взаимодействии с 45-ю российскими университетами, с 2023 года в Республике действует Центр открытого образования на русском языке и преподавания русского языка как часть глобального проекта Минпросвещения России, подписаны договора о сотрудничестве Национального театра РС с Александринским театром, а также Национальной и университетской библиотеки РС с Всероссийской библиотекой иностранной литературы.
"Именно в Республике наиболее последовательно продвигается межрегиональное и межмуниципальное партнёрство с нами. Заключено уже свыше десяти договоров такого рода. Реализуются масштабные соглашения о взаимодействии между правительством РС и правительствами Санкт-Петербурга и Нижегородской области, в рамках которых на регулярной основе организуются визиты, концерты, конференции и обмены студентами.
Дипломат также добавил, что Москва прилагает усилия для преодоления существующих дисбалансов и восстановления гармоничного развития отношений со всеми субъектами БиГ.