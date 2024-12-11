https://ria.ru/20241211/rosaviatsiya-1988703147.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.12.2024
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения с 19.32 мск введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:24
2024-12-11T21:24
2024-12-11T21:34
сочи
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Временные ограничения с 19.32 мск введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19:32 мск, 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код САО:URSS)", - говорится в сообщении.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.Росавиация добавляет, что "экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет".
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, краснодарский край, безопасность, общество
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Краснодарский край, Безопасность, Общество
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Росавиация: в целях безопасности в аэропорту Сочи ввели временные ограничения