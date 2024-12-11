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Рогов прокомментировал атаку БПЛА на автомобиль с сотрудниками МАГАТЭ - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 11.12.2024 (обновлено: 09:59 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/rogov-1988552246.html
Рогов прокомментировал атаку БПЛА на автомобиль с сотрудниками МАГАТЭ
Рогов прокомментировал атаку БПЛА на автомобиль с сотрудниками МАГАТЭ - РИА Новости, 11.12.2024
Рогов прокомментировал атаку БПЛА на автомобиль с сотрудниками МАГАТЭ
Атака беспилотником автомобиля с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по дороге к Запорожской АЭС является провокацией ВСУ, считает РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:47
2024-12-11T09:59
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
рафаэль гросси
владимир рогов
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Атака беспилотником автомобиля с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по дороге к Запорожской АЭС является провокацией ВСУ, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотником автомобиля экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими."Атака машины с экспертами МАГАТЭ – это провокация ВСУ. Это был украинский дрон. Атака преднамеренная, чтобы актуализировать тему Запорожской АЭС и обратить на нее лишний раз внимание западных стран, вернуться в информационную повестку", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, причастность ВСУ к атаке косвенно подтверждается поведением МАГАТЭ и украинской стороны, которые не возмущались и постарались "замять" случившееся.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства на станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241211/brazilija-1988529774.html
https://ria.ru/20241205/zaes-1987467324.html
https://ria.ru/20241211/obstrel-1988547753.html
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россия, запорожская область, рафаэль гросси, владимир рогов, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, днепр (город), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Безопасность
Рогов прокомментировал атаку БПЛА на автомобиль с сотрудниками МАГАТЭ

Рогов назвал атаку БПЛА на автомобиль с сотрудниками МАГАТЭ провокацией ВСУ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Атака беспилотником автомобиля с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по дороге к Запорожской АЭС является провокацией ВСУ, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотником автомобиля экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
МИД Бразилии осудил атаку со стороны ВСУ на машины МАГАТЭ по пути к ЗАЭС
Вчера, 03:25
"Атака машины с экспертами МАГАТЭ – это провокация ВСУ. Это был украинский дрон. Атака преднамеренная, чтобы актуализировать тему Запорожской АЭС и обратить на нее лишний раз внимание западных стран, вернуться в информационную повестку", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, причастность ВСУ к атаке косвенно подтверждается поведением МАГАТЭ и украинской стороны, которые не возмущались и постарались "замять" случившееся.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС
5 декабря, 10:20
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства на станцию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за сутки
Вчера, 09:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьРафаэль ГроссиВладимир РоговМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныДнепр (город)Безопасность
 
 
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