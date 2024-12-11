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В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом - РИА Новости, 11.12.2024
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14:47 11.12.2024 (обновлено: 14:58 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/razgovor-1988610139.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом - РИА Новости, 11.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом
Разговор президента РФ Владимира Путина с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом пока не готовится, инициатив со стороны Трампа не было, сообщил... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:47
2024-12-11T14:58
владимир путин
россия
дональд трамп
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом пока не готовится, инициатив со стороны Трампа не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере мы ждем до инаугурации, а там видно будет", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, россия, дональд трамп, дмитрий песков, сша, в мире
Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, В мире
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом

Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не готовится

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом пока не готовится, инициатив со стороны Трампа не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере мы ждем до инаугурации, а там видно будет", - сказал Песков журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Трамп обратился к Путину из-за Украины
8 декабря, 12:44
 
Владимир ПутинРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковСШАВ мире
 
 
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