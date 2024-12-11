https://ria.ru/20241211/razgovor-1988610139.html

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом - РИА Новости, 11.12.2024

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина с Трампом

Разговор президента РФ Владимира Путина с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом пока не готовится, инициатив со стороны Трампа не было, сообщил... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:47

2024-12-11T14:47

2024-12-11T14:58

владимир путин

россия

дональд трамп

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина с выигравшим выборы президента США Дональдом Трампом пока не готовится, инициатив со стороны Трампа не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере мы ждем до инаугурации, а там видно будет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html

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владимир путин, россия, дональд трамп, дмитрий песков, сша, в мире