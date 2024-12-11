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Путин потребовал довести до конца проект ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 11.12.2024
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22:27 11.12.2024 (обновлено: 23:10 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/putin-1988707139.html
Путин потребовал довести до конца проект ВСМ Москва — Петербург
Путин потребовал довести до конца проект ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 11.12.2024
Путин потребовал довести до конца проект ВСМ Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин призвал работать по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург в обозначенные сроки, потребовав все подписать, РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:27
2024-12-11T23:10
россия
владимир путин
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал работать по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург в обозначенные сроки, потребовав все подписать, довести до конца и не загубить проект. "Настоящие браки, конечно, совершаются на небесах, но пока люди не пришли в ЗАГС и не подписали соответствующие документы, они не являются в соответствии с законом мужем и женой. Надо все подписать, довести до конца, иначе мы просто сорвем сроки, повторяю, либо загубим проект на корню", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Он попросил обратить внимание на эту задачу. "Я понимаю сегодняшнее состояние дел, но просто нужно честно себе сказать: мы готовы реализовывать? Хотим? Если да, хотим и готовы, пожалуйста, не создавайте проблем там, где их и так хватает, дополнительных проблем. И давайте вместе в эти сроки, которые обозначили раньше, будем вместе солидарно работать", - подчеркнул президент.
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россия, владимир путин, санкт-петербург, москва
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Москва
Путин потребовал довести до конца проект ВСМ Москва — Петербург

Путин потребовал подписать документы по проекту ВСМ Москва — Петербург в срок

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал работать по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург в обозначенные сроки, потребовав все подписать, довести до конца и не загубить проект.
"Настоящие браки, конечно, совершаются на небесах, но пока люди не пришли в ЗАГС и не подписали соответствующие документы, они не являются в соответствии с законом мужем и женой. Надо все подписать, довести до конца, иначе мы просто сорвем сроки, повторяю, либо загубим проект на корню", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Он попросил обратить внимание на эту задачу.
"Я понимаю сегодняшнее состояние дел, но просто нужно честно себе сказать: мы готовы реализовывать? Хотим? Если да, хотим и готовы, пожалуйста, не создавайте проблем там, где их и так хватает, дополнительных проблем. И давайте вместе в эти сроки, которые обозначили раньше, будем вместе солидарно работать", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин потребовал не завышать цены по проекту ВСМ Москва — Петербург
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