https://ria.ru/20241211/putin-1988707139.html

Путин потребовал довести до конца проект ВСМ Москва — Петербург

Путин потребовал довести до конца проект ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 11.12.2024

Путин потребовал довести до конца проект ВСМ Москва — Петербург

Президент России Владимир Путин призвал работать по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург в обозначенные сроки, потребовав все подписать, РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T22:27

2024-12-11T22:27

2024-12-11T23:10

россия

владимир путин

санкт-петербург

москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал работать по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург в обозначенные сроки, потребовав все подписать, довести до конца и не загубить проект. "Настоящие браки, конечно, совершаются на небесах, но пока люди не пришли в ЗАГС и не подписали соответствующие документы, они не являются в соответствии с законом мужем и женой. Надо все подписать, довести до конца, иначе мы просто сорвем сроки, повторяю, либо загубим проект на корню", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Он попросил обратить внимание на эту задачу. "Я понимаю сегодняшнее состояние дел, но просто нужно честно себе сказать: мы готовы реализовывать? Хотим? Если да, хотим и готовы, пожалуйста, не создавайте проблем там, где их и так хватает, дополнительных проблем. И давайте вместе в эти сроки, которые обозначили раньше, будем вместе солидарно работать", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20241211/putin-1988705612.html

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россия, владимир путин, санкт-петербург, москва