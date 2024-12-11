https://ria.ru/20241211/putin-1988675096.html

Путин: важно поддерживать значение русского языка как государственного

Путин: важно поддерживать значение русского языка как государственного - РИА Новости, 11.12.2024

Путин: важно поддерживать значение русского языка как государственного

России важно поддерживать значение русского языка как государственного языка и общения всех народов страны, заявил президент РФ Владимир Путин на международной... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:01

2024-12-11T19:01

2024-12-11T19:01

культура

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. России важно поддерживать значение русского языка как государственного языка и общения всех народов страны, заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту. "У нас здесь очень важно... в данном случае в нашем случае... поддерживать значение русского языка как языка государственного, как языка общения всех народов Российской Федерации", — сказал Путин. Президент отметил, что в России проживает 190 этносов и присутствует множество языков.

https://ria.ru/20241105/putin-1982002716.html

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россия, владимир путин, общество