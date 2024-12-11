https://ria.ru/20241211/putin-1988675096.html
Путин: важно поддерживать значение русского языка как государственного
Путин: важно поддерживать значение русского языка как государственного - РИА Новости, 11.12.2024
Путин: важно поддерживать значение русского языка как государственного
России важно поддерживать значение русского языка как государственного языка и общения всех народов страны, заявил президент РФ Владимир Путин на международной... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:01
2024-12-11T19:01
2024-12-11T19:01
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. России важно поддерживать значение русского языка как государственного языка и общения всех народов страны, заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту. "У нас здесь очень важно... в данном случае в нашем случае... поддерживать значение русского языка как языка государственного, как языка общения всех народов Российской Федерации", — сказал Путин. Президент отметил, что в России проживает 190 этносов и присутствует множество языков.
https://ria.ru/20241105/putin-1982002716.html
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россия, владимир путин, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин: важно поддерживать значение русского языка как государственного
Путин: РФ важно поддерживать значение русского языка как государственного