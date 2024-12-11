https://ria.ru/20241211/putin-1988674447.html

Большинство россиян пользуются госуслугами электронно, заявил Путин

Большинство россиян пользуются госуслугами электронно, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Большинство россиян пользуются госуслугами электронно, заявил Путин

Число пользователей государственными услугами в электронном виде в РФ приближается к общей численности населения в стране, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:56

2024-12-11T18:56

2024-12-11T18:56

общество

россия

владимир путин

технологии

госуслуги

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число пользователей государственными услугами в электронном виде в РФ приближается к общей численности населения в стране, заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "У нас свыше 130 миллионов пользователей. Как ни странно. То есть это приближается к количеству граждан Российской Федерации. Это очень большой процент", - сказал он, комментируя использование госуслуг в электронном виде в стране.

https://ria.ru/20241211/putin-1988665464.html

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общество, россия, владимир путин, технологии, госуслуги