https://ria.ru/20241211/putin-1988668133.html
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира - РИА Новости, 11.12.2024
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Москва - один из лучших мегаполисов мира, городу есть, что показать, и это привлекательное место для инвестиций, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:32
2024-12-11T18:32
2024-12-11T18:32
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва - один из лучших мегаполисов мира, городу есть, что показать, и это привлекательное место для инвестиций, заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Москва развивается. Я считаю, что это один из лучших мегаполисов мира, если по совокупности оценивать, все, что делается в Москве. И есть, что показать. И показывая это, есть возможности приглашать и наших партнеров, и друзей для работы в Москве. Это конечно, безусловно, является очень привлекательным местом для инвестиций, причем в самых разных отраслях: и в сфере технологий, и в сфере промышленности, в сфере науки и образования", - сказал Путин.
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москва, россия, владимир путин, технологии, экономика
Москва, Россия, Владимир Путин, Технологии, Экономика
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов, привлекательным для инвестиций