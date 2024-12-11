https://ria.ru/20241211/putin-1988668133.html

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира - РИА Новости, 11.12.2024

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Москва - один из лучших мегаполисов мира, городу есть, что показать, и это привлекательное место для инвестиций, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:32

2024-12-11T18:32

2024-12-11T18:32

москва

россия

владимир путин

технологии

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва - один из лучших мегаполисов мира, городу есть, что показать, и это привлекательное место для инвестиций, заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Москва развивается. Я считаю, что это один из лучших мегаполисов мира, если по совокупности оценивать, все, что делается в Москве. И есть, что показать. И показывая это, есть возможности приглашать и наших партнеров, и друзей для работы в Москве. Это конечно, безусловно, является очень привлекательным местом для инвестиций, причем в самых разных отраслях: и в сфере технологий, и в сфере промышленности, в сфере науки и образования", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241211/putin-1988667494.html

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москва, россия, владимир путин, технологии, экономика