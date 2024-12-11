https://ria.ru/20241211/putin-1988665464.html
России нужен технологический переход в системе управления, заявил Путин
России нужен технологический переход в системе управления, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
России нужен технологический переход в системе управления, заявил Путин
России необходим фундаментальный технологический переход во всех сферах управления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:19
2024-12-11T18:19
2024-12-11T18:19
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. России необходим фундаментальный технологический переход во всех сферах управления, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такие платформенные решения должны стать основой для цифровизации систем управления субъектов Российской Федерации. Уже в ближайшие годы многие региональные сервисы, услуги должны предоставляться с помощью генеративного искусственного интеллекта, я прошу правительство в выполнении этих задач помочь коллегам на всех уровнях", - сказал глава государства на международной конференции по искусственному интеллекту. Путин отметил, что реализация подобных подходов позволит в масштабе всей страны перейти к управлению на основе данных, автоматизировать бюрократические процедуры, обеспечить качественный, иной уровень контроля и принятия решений. "По сути - осуществить фундаментальный технологический переход во всей системе управления", - заключил президент России.
https://ria.ru/20241211/putin-1988664238.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
России нужен технологический переход в системе управления, заявил Путин
Путин: РФ нужен фундаментальный технопереход во всей системе управления