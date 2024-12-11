https://ria.ru/20241211/putin-1988665464.html

России нужен технологический переход в системе управления, заявил Путин

России нужен технологический переход в системе управления, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

России нужен технологический переход в системе управления, заявил Путин

России необходим фундаментальный технологический переход во всех сферах управления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:19

2024-12-11T18:19

2024-12-11T18:19

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988662771_0:175:3126:1933_1920x0_80_0_0_629686724d2d5abb635cefc9b9a10a10.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. России необходим фундаментальный технологический переход во всех сферах управления, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такие платформенные решения должны стать основой для цифровизации систем управления субъектов Российской Федерации. Уже в ближайшие годы многие региональные сервисы, услуги должны предоставляться с помощью генеративного искусственного интеллекта, я прошу правительство в выполнении этих задач помочь коллегам на всех уровнях", - сказал глава государства на международной конференции по искусственному интеллекту. Путин отметил, что реализация подобных подходов позволит в масштабе всей страны перейти к управлению на основе данных, автоматизировать бюрократические процедуры, обеспечить качественный, иной уровень контроля и принятия решений. "По сути - осуществить фундаментальный технологический переход во всей системе управления", - заключил президент России.

https://ria.ru/20241211/putin-1988664238.html

https://ria.ru/20241211/putin-1988663795.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество