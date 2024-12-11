https://ria.ru/20241211/putin-1988658826.html

Путин заявил о наступающей революции в благодаря развитию ИИ

Путин заявил о наступающей революции в благодаря развитию ИИ - РИА Новости, 11.12.2024

Путин заявил о наступающей революции в благодаря развитию ИИ

Президент России Владимир Путин заявил о наступающей революции в разных сферах деятельности благодаря развитию искусственного интеллекта. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:57

2024-12-11T17:57

2024-12-11T17:57

технологии

россия

владимир путин

ии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о наступающей революции в разных сферах деятельности благодаря развитию искусственного интеллекта. Путин в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту отметил, что за прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей. "По сути это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241211/putin-1988656885.html

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Путин о наступающей революции в целом ряде сфер благодаря ИИ Путин на конференции по искусственному интеллекту заявил о наступающей революции в целом ряде сфер благодаря ИИ. Президент отметил, что российские компании идут в ногу со временем, а подталкивают их к поиску решений введенные против России ограничения. 2024-12-11T17:57 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владимир путин, ии