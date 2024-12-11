https://ria.ru/20241211/putin-1988658826.html
Путин заявил о наступающей революции в благодаря развитию ИИ
Путин заявил о наступающей революции в благодаря развитию ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Путин заявил о наступающей революции в благодаря развитию ИИ
Президент России Владимир Путин заявил о наступающей революции в разных сферах деятельности благодаря развитию искусственного интеллекта. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:57
2024-12-11T17:57
2024-12-11T17:57
технологии
россия
владимир путин
ии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о наступающей революции в разных сферах деятельности благодаря развитию искусственного интеллекта. Путин в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту отметил, что за прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей. "По сути это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241211/putin-1988656885.html
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Путин о наступающей революции в целом ряде сфер благодаря ИИ
Путин на конференции по искусственному интеллекту заявил о наступающей революции в целом ряде сфер благодаря ИИ.
Президент отметил, что российские компании идут в ногу со временем, а подталкивают их к поиску решений введенные против России ограничения.
2024-12-11T17:57
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, владимир путин, ии
Технологии, Россия, Владимир Путин, ИИ
Путин заявил о наступающей революции в благодаря развитию ИИ
Путин заявил о наступающей революции в разных сферах благодаря развитию ИИ