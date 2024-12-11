https://ria.ru/20241211/putin-1988639810.html

В МИД Венгрии раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Орбана

В МИД Венгрии раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Орбана - РИА Новости, 11.12.2024

В МИД Венгрии раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Орбана

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре, который стал продолжением венгерской мирной инициативы по... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:27

2024-12-11T17:27

2024-12-11T17:27

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре, который стал продолжением венгерской мирной инициативы по Украине, обсудили возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. "Премьер Венгрии и президент России сегодня долго разговаривали о том, как возможно установить долговременный и устойчивый мир в нашем регионе", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, разговор с Путиным стал продолжением мирной инициативы по Украине венгерского премьера, который за последнюю неделю также провел переговоры с папой Римским в Ватикане и встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении во Флориде. "Сейчас самое важное – сохранение открытыми дипломатических каналов связи. Это дает надежду на установление мира. Поэтому мы будем продолжать венгерскую мирную миссию в поисках самого быстрого пути к миру", - отметил Сийярто. В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, победившим на американских выборах Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241211/putin-1988586214.html

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в мире, россия, венгрия, украина, владимир путин, виктор орбан, петер сийярто, facebook, евросоюз