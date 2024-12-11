https://ria.ru/20241211/putin-1988616864.html
Путин не планирует встречу с Орбаном
Путин не планирует встречу с Орбаном - РИА Новости, 11.12.2024
Путин не планирует встречу с Орбаном
Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:15
2024-12-11T15:15
2024-12-11T15:15
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владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Орбана. Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
https://ria.ru/20241211/orban-1988604191.html
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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
Путин не планирует встречу с Орбаном
Песков заявил, что встреча Путина с Орбаном в ближайшее время не планируется