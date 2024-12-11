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Путин не планирует встречу с Орбаном - РИА Новости, 11.12.2024
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15:15 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988616864.html
Путин не планирует встречу с Орбаном
Путин не планирует встречу с Орбаном - РИА Новости, 11.12.2024
Путин не планирует встречу с Орбаном
Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:15
2024-12-11T15:15
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Орбана. Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
https://ria.ru/20241211/orban-1988604191.html
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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
Путин не планирует встречу с Орбаном

Песков заявил, что встреча Путина с Орбаном в ближайшее время не планируется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Орбана.
Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Орбан рассказал, как прошел телефонный разговор с Путиным
Вчера, 14:22
 
РоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанДмитрий Песков
 
 
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