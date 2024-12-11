https://ria.ru/20241211/putin-1988616864.html

Путин не планирует встречу с Орбаном

Путин не планирует встречу с Орбаном - РИА Новости, 11.12.2024

Путин не планирует встречу с Орбаном

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:15

2024-12-11T15:15

2024-12-11T15:15

россия

венгрия

владимир путин

виктор орбан

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Орбана. Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.

https://ria.ru/20241211/orban-1988604191.html

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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков