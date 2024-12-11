https://ria.ru/20241211/putin-1988587718.html

Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе

Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе - РИА Новости, 11.12.2024

Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора обсудили в среду напряженную обстановку в ближневосточном... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:15

2024-12-11T13:15

2024-12-11T13:15

война в сирии

россия

венгрия

сирия

владимир путин

виктор орбан

в мире

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора обсудили в среду напряженную обстановку в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждена также напряженная обстановка в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, венгрия, сирия, владимир путин, виктор орбан, в мире