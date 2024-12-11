https://ria.ru/20241211/putin-1988587718.html
Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе
Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе - РИА Новости, 11.12.2024
Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора обсудили в среду напряженную обстановку в ближневосточном... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:15
2024-12-11T13:15
2024-12-11T13:15
война в сирии
россия
венгрия
сирия
владимир путин
виктор орбан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988019084_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_3a7ca5d531e0ef9246bd23c829249b36.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора обсудили в среду напряженную обстановку в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждена также напряженная обстановка в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
россия
венгрия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988019084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc5baca369dab99b8a940a7d4075ea78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, сирия, владимир путин, виктор орбан, в мире
Война в Сирии, Россия, Венгрия, Сирия, Владимир Путин, Виктор Орбан, В мире
Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе
Путин и Орбан обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте событий в Сирии