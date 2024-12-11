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Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе - РИА Новости, 11.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
13:15 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988587718.html
Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе
Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе - РИА Новости, 11.12.2024
Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора обсудили в среду напряженную обстановку в ближневосточном... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:15
2024-12-11T13:15
война в сирии
россия
венгрия
сирия
владимир путин
виктор орбан
в мире
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора обсудили в среду напряженную обстановку в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждена также напряженная обстановка в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии", - говорится в сообщении.
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россия, венгрия, сирия, владимир путин, виктор орбан, в мире
Война в Сирии, Россия, Венгрия, Сирия, Владимир Путин, Виктор Орбан, В мире
Путин и Орбан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе

Путин и Орбан обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте событий в Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском, Сирия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора обсудили в среду напряженную обстановку в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена также напряженная обстановка в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Война в СирииРоссияВенгрияСирияВладимир ПутинВиктор ОрбанВ мире
 
 
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