https://ria.ru/20241211/puteshestviya-1988619931.html
Названы самые дешевые горнолыжные курорты России
Названы самые дешевые горнолыжные курорты России - РИА Новости, 11.12.2024
Названы самые дешевые горнолыжные курорты России
Эксперты определили самые доступные горнолыжные курорты России, сообщает "Островок". РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:49
2024-12-11T17:49
2024-12-11T17:49
туризм
туризм
новости - туризм
россия
белокуриха
приэльбрусье
горнолыжный курорт
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперты определили самые доступные горнолыжные курорты России, сообщает "Островок".Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов проанализировали заказы пользователей в начале сезона и определили, что самые недорогие варианты размещения – в шесть тысяч рублей в сутки – туристы оплачивают в алтайской Белокурихе и на Поляне Чегет в Приэльбрусье.До десяти тысяч рублей за ночь в отелях готовы отдать желающие покататься на лыжах и сноубордах на курортах Приэльбрусья — в Поляне Азау и Терсколе (в среднем в 7,5 и девять тысяч рублей соответственно), Новоабзаково в Башкортостане (8,3 тысячи) и на Домбае (9,3 тысячи рублей).В число более дорогих входят Шерегеш, где средняя стоимость размещения – 11,7 тысяч рублей в сутки, Архыз (12,1 тысяча), а также Красная Поляна (13,2 тысячи рублей).
https://ria.ru/20241211/puteshestviya-1985801986.html
россия
белокуриха
приэльбрусье
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Названы самые дешевые горнолыжные курорты России
"Островок" назвал Белокуриху самым бюджетным горнолыжным курортом России