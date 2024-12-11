https://ria.ru/20241211/puteshestviya-1988619931.html

Названы самые дешевые горнолыжные курорты России

Названы самые дешевые горнолыжные курорты России - РИА Новости, 11.12.2024

Названы самые дешевые горнолыжные курорты России

Эксперты определили самые доступные горнолыжные курорты России, сообщает "Островок". РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:49

2024-12-11T17:49

2024-12-11T17:49

туризм

туризм

новости - туризм

россия

белокуриха

приэльбрусье

горнолыжный курорт

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Эксперты определили самые доступные горнолыжные курорты России, сообщает "Островок".Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов проанализировали заказы пользователей в начале сезона и определили, что самые недорогие варианты размещения – в шесть тысяч рублей в сутки – туристы оплачивают в алтайской Белокурихе и на Поляне Чегет в Приэльбрусье.До десяти тысяч рублей за ночь в отелях готовы отдать желающие покататься на лыжах и сноубордах на курортах Приэльбрусья — в Поляне Азау и Терсколе (в среднем в 7,5 и девять тысяч рублей соответственно), Новоабзаково в Башкортостане (8,3 тысячи) и на Домбае (9,3 тысячи рублей).В число более дорогих входят Шерегеш, где средняя стоимость размещения – 11,7 тысяч рублей в сутки, Архыз (12,1 тысяча), а также Красная Поляна (13,2 тысячи рублей).

https://ria.ru/20241211/puteshestviya-1985801986.html

россия

белокуриха

приэльбрусье

республика башкортостан

архыз

сочи

красная поляна

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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