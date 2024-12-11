https://ria.ru/20241211/pravitelstvo-1988619019.html

На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей

На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.12.2024

На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей

Правительство РФ направит около 14 миллиардов рублей на субсидирование льготного кредитования в сельской местности, решение, в том числе, касается сельской... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:25

2024-12-11T15:25

2024-12-11T15:50

экономика

россия

михаил мишустин

ипотека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_0:97:3391:2004_1920x0_80_0_0_627108f49c9ce200555a3273a0f801bf.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит около 14 миллиардов рублей на субсидирование льготного кредитования в сельской местности, решение, в том числе, касается сельской ипотеки, льготных потребительских займов, финансирования строительства жилья и инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.Мишустин во время заседания отметил, что для жителей сельской местности действуют различные льготные программы кредитования. В их числе сельская ипотека, льготный кредит на благоустройство домовладений, заем по сниженной ставке для организаций для обновления инфраструктуры. В федеральном бюджете в 2024 году на эти механизмы было предусмотрено свыше 24 миллиардов рублей, недавно было выделено еще 11,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить обслуживание ранее взятых кредитов."Сегодня мы направим на такие цели дополнительно порядка 14 миллиардов рублей. Это, соответственно, позволит просубсидировать подобные займы практически за три последних месяца этого года и поддержать на прежнем уровне ставки для свыше чем 170 тысяч уже заключенных договоров о кредитовании. Среди них это и сельская ипотека, и льготные потребительские займы, и финансирование строительства жилья и инфраструктуры. Рассчитываем, что принятое решение поможет и дальше создавать комфортные условия для жизни наших граждан, которые находятся на селе", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241124/lnr-1985424947.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин, ипотека