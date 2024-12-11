https://ria.ru/20241211/pravitelstvo-1988619019.html
На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей
На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.12.2024
На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей
Правительство РФ направит около 14 миллиардов рублей на субсидирование льготного кредитования в сельской местности, решение, в том числе, касается сельской... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:25
2024-12-11T15:25
2024-12-11T15:50
экономика
россия
михаил мишустин
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_0:97:3391:2004_1920x0_80_0_0_627108f49c9ce200555a3273a0f801bf.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит около 14 миллиардов рублей на субсидирование льготного кредитования в сельской местности, решение, в том числе, касается сельской ипотеки, льготных потребительских займов, финансирования строительства жилья и инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.Мишустин во время заседания отметил, что для жителей сельской местности действуют различные льготные программы кредитования. В их числе сельская ипотека, льготный кредит на благоустройство домовладений, заем по сниженной ставке для организаций для обновления инфраструктуры. В федеральном бюджете в 2024 году на эти механизмы было предусмотрено свыше 24 миллиардов рублей, недавно было выделено еще 11,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить обслуживание ранее взятых кредитов."Сегодня мы направим на такие цели дополнительно порядка 14 миллиардов рублей. Это, соответственно, позволит просубсидировать подобные займы практически за три последних месяца этого года и поддержать на прежнем уровне ставки для свыше чем 170 тысяч уже заключенных договоров о кредитовании. Среди них это и сельская ипотека, и льготные потребительские займы, и финансирование строительства жилья и инфраструктуры. Рассчитываем, что принятое решение поможет и дальше создавать комфортные условия для жизни наших граждан, которые находятся на селе", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241124/lnr-1985424947.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_3ecfc7a36c090bc116eb079dac5cf3f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, ипотека
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Ипотека
На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей
Мишустин: на льготное кредитование в сельской местности направят 14 млрд рублей
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит около 14 миллиардов рублей на субсидирование льготного кредитования в сельской местности, решение, в том числе, касается сельской ипотеки, льготных потребительских займов, финансирования строительства жилья и инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.
Мишустин
во время заседания отметил, что для жителей сельской местности действуют различные льготные программы кредитования. В их числе сельская ипотека, льготный кредит на благоустройство домовладений, заем по сниженной ставке для организаций для обновления инфраструктуры. В федеральном бюджете в 2024 году на эти механизмы было предусмотрено свыше 24 миллиардов рублей, недавно было выделено еще 11,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить обслуживание ранее взятых кредитов.
"Сегодня мы направим на такие цели дополнительно порядка 14 миллиардов рублей. Это, соответственно, позволит просубсидировать подобные займы практически за три последних месяца этого года и поддержать на прежнем уровне ставки для свыше чем 170 тысяч уже заключенных договоров о кредитовании. Среди них это и сельская ипотека, и льготные потребительские займы, и финансирование строительства жилья и инфраструктуры. Рассчитываем, что принятое решение поможет и дальше создавать комфортные условия для жизни наших граждан, которые находятся на селе", - сказал Мишустин.