Рейтинг@Mail.ru
На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 11.12.2024 (обновлено: 15:50 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/pravitelstvo-1988619019.html
На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей
На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.12.2024
На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей
Правительство РФ направит около 14 миллиардов рублей на субсидирование льготного кредитования в сельской местности, решение, в том числе, касается сельской... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:25
2024-12-11T15:50
экономика
россия
михаил мишустин
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_0:97:3391:2004_1920x0_80_0_0_627108f49c9ce200555a3273a0f801bf.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит около 14 миллиардов рублей на субсидирование льготного кредитования в сельской местности, решение, в том числе, касается сельской ипотеки, льготных потребительских займов, финансирования строительства жилья и инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.Мишустин во время заседания отметил, что для жителей сельской местности действуют различные льготные программы кредитования. В их числе сельская ипотека, льготный кредит на благоустройство домовладений, заем по сниженной ставке для организаций для обновления инфраструктуры. В федеральном бюджете в 2024 году на эти механизмы было предусмотрено свыше 24 миллиардов рублей, недавно было выделено еще 11,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить обслуживание ранее взятых кредитов."Сегодня мы направим на такие цели дополнительно порядка 14 миллиардов рублей. Это, соответственно, позволит просубсидировать подобные займы практически за три последних месяца этого года и поддержать на прежнем уровне ставки для свыше чем 170 тысяч уже заключенных договоров о кредитовании. Среди них это и сельская ипотека, и льготные потребительские займы, и финансирование строительства жилья и инфраструктуры. Рассчитываем, что принятое решение поможет и дальше создавать комфортные условия для жизни наших граждан, которые находятся на селе", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241124/lnr-1985424947.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_3ecfc7a36c090bc116eb079dac5cf3f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, ипотека
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Ипотека
На льготное кредитование в сельской местности направят 14 миллиардов рублей

Мишустин: на льготное кредитование в сельской местности направят 14 млрд рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит около 14 миллиардов рублей на субсидирование льготного кредитования в сельской местности, решение, в том числе, касается сельской ипотеки, льготных потребительских займов, финансирования строительства жилья и инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.
Мишустин во время заседания отметил, что для жителей сельской местности действуют различные льготные программы кредитования. В их числе сельская ипотека, льготный кредит на благоустройство домовладений, заем по сниженной ставке для организаций для обновления инфраструктуры. В федеральном бюджете в 2024 году на эти механизмы было предусмотрено свыше 24 миллиардов рублей, недавно было выделено еще 11,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить обслуживание ранее взятых кредитов.
"Сегодня мы направим на такие цели дополнительно порядка 14 миллиардов рублей. Это, соответственно, позволит просубсидировать подобные займы практически за три последних месяца этого года и поддержать на прежнем уровне ставки для свыше чем 170 тысяч уже заключенных договоров о кредитовании. Среди них это и сельская ипотека, и льготные потребительские займы, и финансирование строительства жилья и инфраструктуры. Рассчитываем, что принятое решение поможет и дальше создавать комфортные условия для жизни наших граждан, которые находятся на селе", - сказал Мишустин.
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР
24 ноября, 11:25
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала