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На территории башкирской колонии загорелась пилорама

На территории башкирской колонии загорелась пилорама - РИА Новости, 11.12.2024

На территории башкирской колонии загорелась пилорама

Пилорама загорелась на территории исправительной колонии в башкирском городе Салавате, информации о пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в своем... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:27

2024-12-11T15:27

2024-12-11T15:36

происшествия

салават

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика башкортостан

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УФА, 11 дек – РИА Новости. Пилорама загорелась на территории исправительной колонии в башкирском городе Салавате, информации о пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в своем Telegram-канале.В МЧС Башкортостана поступила информация о пожаре на территории исправительной колонии №4 УФСИН России по Республике Башкортостан в городе Салават по адресу: трасса Уфа-Оренбург, 152-й километр, информирует ведомство."Предварительно, горение произошло в здании пилорамы. Силы и средства МЧС России выехали на место для проверки сообщения. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241129/ufa-1986463029.html

салават

россия

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происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика башкортостан