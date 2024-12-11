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На территории башкирской колонии загорелась пилорама
На территории башкирской колонии загорелась пилорама - РИА Новости, 11.12.2024
На территории башкирской колонии загорелась пилорама
Пилорама загорелась на территории исправительной колонии в башкирском городе Салавате, информации о пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в своем... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:27
2024-12-11T15:27
2024-12-11T15:36
происшествия
салават
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россия
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УФА, 11 дек – РИА Новости. Пилорама загорелась на территории исправительной колонии в башкирском городе Салавате, информации о пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в своем Telegram-канале.В МЧС Башкортостана поступила информация о пожаре на территории исправительной колонии №4 УФСИН России по Республике Башкортостан в городе Салават по адресу: трасса Уфа-Оренбург, 152-й километр, информирует ведомство."Предварительно, горение произошло в здании пилорамы. Силы и средства МЧС России выехали на место для проверки сообщения. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.
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происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика башкортостан
Происшествия, Салават, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Башкортостан
На территории башкирской колонии загорелась пилорама
МЧС: на территории колонии в башкирском Салавате горит пилорама