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Пожар в Малибу разросся до более тысячи гектаров

Пожар в Малибу разросся до более тысячи гектаров - РИА Новости, 11.12.2024

Пожар в Малибу разросся до более тысячи гектаров

Крупный природный пожар "Франклин" недалеко от города Малибу в Калифорнии продолжает разрастаться и уже охватил более 1 тысячи гектаров, локализация остается на РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:31

2024-12-11T05:31

2024-12-11T05:31

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Крупный природный пожар "Франклин" недалеко от города Малибу в Калифорнии продолжает разрастаться и уже охватил более 1 тысячи гектаров, локализация остается на нулевом уровне, в то время как зоны, подлежащие эвакуации, расширили, сообщают местные власти. "На данный момент площадь пожара составляет 2592 акра, локализация составляет ноль процентов... В Малибу сохраняется чрезвычайно пожароопасная обстановка (сильный ветер)", - говорится в заявлении городской администрации. Все школы и многие дороги были закрыты, электричество почти по всему городу отключено, отмечают власти. Малибу относится к округу города Лос-Анджелес.

https://ria.ru/20240726/port-1962060904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, малибу, калифорния, лос-анджелес