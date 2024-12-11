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Пожар в Малибу разросся до более тысячи гектаров - РИА Новости, 11.12.2024
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05:31 11.12.2024
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Пожар в Малибу разросся до более тысячи гектаров
Пожар в Малибу разросся до более тысячи гектаров - РИА Новости, 11.12.2024
Пожар в Малибу разросся до более тысячи гектаров
Крупный природный пожар "Франклин" недалеко от города Малибу в Калифорнии продолжает разрастаться и уже охватил более 1 тысячи гектаров, локализация остается на РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:31
2024-12-11T05:31
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Крупный природный пожар "Франклин" недалеко от города Малибу в Калифорнии продолжает разрастаться и уже охватил более 1 тысячи гектаров, локализация остается на нулевом уровне, в то время как зоны, подлежащие эвакуации, расширили, сообщают местные власти. "На данный момент площадь пожара составляет 2592 акра, локализация составляет ноль процентов... В Малибу сохраняется чрезвычайно пожароопасная обстановка (сильный ветер)", - говорится в заявлении городской администрации. Все школы и многие дороги были закрыты, электричество почти по всему городу отключено, отмечают власти. Малибу относится к округу города Лос-Анджелес.
https://ria.ru/20240726/port-1962060904.html
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В мире, Малибу, Калифорния, Лос-Анджелес
Пожар в Малибу разросся до более тысячи гектаров

Крупный природный пожар "Франклин" в Калифорнии охватил более тысячи гектаров

© РИА Новости / Нил Уотерс | Перейти в медиабанкПожарные во время тушения лесного пожара в штате Калифорния
Пожарные во время тушения лесного пожара в штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Нил Уотерс
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Крупный природный пожар "Франклин" недалеко от города Малибу в Калифорнии продолжает разрастаться и уже охватил более 1 тысячи гектаров, локализация остается на нулевом уровне, в то время как зоны, подлежащие эвакуации, расширили, сообщают местные власти.
"На данный момент площадь пожара составляет 2592 акра, локализация составляет ноль процентов... В Малибу сохраняется чрезвычайно пожароопасная обстановка (сильный ветер)", - говорится в заявлении городской администрации.
Все школы и многие дороги были закрыты, электричество почти по всему городу отключено, отмечают власти. Малибу относится к округу города Лос-Анджелес.
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