https://ria.ru/20241211/podrostki-1988620610.html

Свердловские депутаты хотят сделать бессрочным проект обучения подростков

Свердловские депутаты хотят сделать бессрочным проект обучения подростков - РИА Новости, 11.12.2024

Свердловские депутаты хотят сделать бессрочным проект обучения подростков

Свердловские депутаты предлагают сделать бессрочным пилотный проект по профессиональному обучению подростков, не сдавших ОГЭ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:34

2024-12-11T15:34

2024-12-11T15:34

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Свердловские депутаты предлагают сделать бессрочным пилотный проект по профессиональному обучению подростков, не сдавших ОГЭ, сообщает пресс-служба регионального парламента. Автором законодательной инициативы выступила председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина с группой депутатов. Законопроект касается будущего подростков, не сумевших получить аттестат об основном общем образовании. В 2024 году за счет средств областного бюджета на Среднем Урале реализуется пилотный проект по профессиональному обучению несовершеннолетних, которые по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования не получили аттестат. Парламентарии предлагают закрепить в региональном законе норму о том, чтобы продолжить реализацию проекта на постоянной основе. "У таких ребят есть шанс получить образование и не "остаться на улице". Их приглашают в учреждения профтехобразования, где им помогут сдать экзамены и выбрать профессию. В Свердловской области ежегодно более двух тысяч учеников девятого класса не могут сдать основной государственный экзамен с первого раза. Пересдать ОГЭ удается только половине школьников. Проект особенно актуален в условиях дефицита кадров на предприятиях региона", – цитирует пресс-служба Бабушкину. По данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, уже есть первые результаты этого проекта. Так, по данным на конец октября, получили востребованную профессию 156 человек, 44 из которых начали работать на уральских заводах, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Еще 145 ребят завершат обучение в конце декабря нынешнего года. Законопроект, который позволит закрепить в региональном законе норму о реализации проекта на постоянной основе, будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания 20 декабря.

https://ria.ru/20241204/etika-1987334224.html

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свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина