https://ria.ru/20241211/podolsk-1988522681.html

В Подольске вспыхнула школа

В Подольске вспыхнула школа - РИА Новости, 11.12.2024

В Подольске вспыхнула школа

Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Подольске, возгорание локализовано на 770 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС по Московской области на сайте. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T00:45

2024-12-11T00:45

2024-12-11T00:48

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Подольске, возгорание локализовано на 770 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС по Московской области на сайте. "В 22.34 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Подольск, улица Февральская, дом 30. В 23.55 мск - локализация пожара на площади 770 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства. По этому адресу расположена школа №6. ГУМЧС также добавляет, пожар тушат 28 единиц техники и 90 человек, в том числе от МЧС России 19 единиц техники и 60 человек.

https://ria.ru/20241210/pozhar-1988315073.html

https://ria.ru/20240401/pozhar-1937152450.html

подольск

московская область (подмосковье)

россия

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Дарья Буймова

происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)