https://ria.ru/20241211/podolsk-1988522681.html
В Подольске вспыхнула школа
В Подольске вспыхнула школа - РИА Новости, 11.12.2024
В Подольске вспыхнула школа
Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Подольске, возгорание локализовано на 770 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС по Московской области на сайте. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:45
2024-12-11T00:45
2024-12-11T00:48
происшествия
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московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Подольске, возгорание локализовано на 770 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС по Московской области на сайте. "В 22.34 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Подольск, улица Февральская, дом 30. В 23.55 мск - локализация пожара на площади 770 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства. По этому адресу расположена школа №6. ГУМЧС также добавляет, пожар тушат 28 единиц техники и 90 человек, в том числе от МЧС России 19 единиц техники и 60 человек.
https://ria.ru/20241210/pozhar-1988315073.html
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937152450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске вспыхнула школа
В Подольске произошел пожар в школе, возгорание локализовано