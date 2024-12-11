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В Подольске вспыхнула школа - РИА Новости, 11.12.2024
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00:45 11.12.2024 (обновлено: 00:48 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/podolsk-1988522681.html
В Подольске вспыхнула школа
В Подольске вспыхнула школа - РИА Новости, 11.12.2024
В Подольске вспыхнула школа
Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Подольске, возгорание локализовано на 770 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС по Московской области на сайте. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:45
2024-12-11T00:48
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Подольске, возгорание локализовано на 770 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС по Московской области на сайте. "В 22.34 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Подольск, улица Февральская, дом 30. В 23.55 мск - локализация пожара на площади 770 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства. По этому адресу расположена школа №6. ГУМЧС также добавляет, пожар тушат 28 единиц техники и 90 человек, в том числе от МЧС России 19 единиц техники и 60 человек.
https://ria.ru/20241210/pozhar-1988315073.html
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подольск
московская область (подмосковье)
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске вспыхнула школа

В Подольске произошел пожар в школе, возгорание локализовано

© МЧС РоссииПожар в Подольске
Пожар в Подольске - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© МЧС России
Пожар в Подольске. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Подольске, возгорание локализовано на 770 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС по Московской области на сайте.
"В 22.34 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Подольск, улица Февральская, дом 30. В 23.55 мск - локализация пожара на площади 770 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства.
Пожар на Коптевском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали
Вчера, 08:48
По этому адресу расположена школа №6.
ГУМЧС также добавляет, пожар тушат 28 единиц техники и 90 человек, в том числе от МЧС России 19 единиц техники и 60 человек.
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В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит"
1 апреля, 16:28
 
ПроисшествияПодольскМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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