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Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024
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14:48 11.12.2024 (обновлено: 15:11 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/peskov-1988610538.html
Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле
Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024
Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий президенту России Владимиру Путину от избранного президента США Дональда Трампа во время их... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:48
2024-12-11T15:11
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий президенту России Владимиру Путину от избранного президента США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, который состоялся в среду, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, передал ли Орбан какое-либо послание Путину от Трампа."Вы слышали, там в основном энергетика, обмен мнениями по Украине, сирийским делам", - добавил представитель Кремля.Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
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виктор орбан, венгрия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Виктор Орбан, Венгрия, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле

Песков: Орбан не передавал посланий от Трампа во время звонка с Путиным

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий президенту России Владимиру Путину от избранного президента США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, который состоялся в среду, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, передал ли Орбан какое-либо послание Путину от Трампа.
"Вы слышали, там в основном энергетика, обмен мнениями по Украине, сирийским делам", - добавил представитель Кремля.
Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Орбан рассказал, почему Трамп пока не может говорить об Украине
10 декабря, 23:01
 
Виктор ОрбанВенгрияРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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