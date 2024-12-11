https://ria.ru/20241211/peskov-1988610538.html

Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле

Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024

Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий президенту России Владимиру Путину от избранного президента США Дональда Трампа во время их... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:48

2024-12-11T14:48

2024-12-11T15:11

виктор орбан

венгрия

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий президенту России Владимиру Путину от избранного президента США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, который состоялся в среду, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, передал ли Орбан какое-либо послание Путину от Трампа."Вы слышали, там в основном энергетика, обмен мнениями по Украине, сирийским делам", - добавил представитель Кремля.Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.

https://ria.ru/20241210/tramp-1988517108.html

венгрия

россия

сша

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