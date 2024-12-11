https://ria.ru/20241211/peskov-1988610538.html
Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле
Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024
Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий президенту России Владимиру Путину от избранного президента США Дональда Трампа во время их... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:48
2024-12-11T14:48
2024-12-11T15:11
виктор орбан
венгрия
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
в мире
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855466583_582:149:2279:1104_1920x0_80_0_0_fc2236c445f77e2b127297ffb740bbe6.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий президенту России Владимиру Путину от избранного президента США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, который состоялся в среду, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, передал ли Орбан какое-либо послание Путину от Трампа."Вы слышали, там в основном энергетика, обмен мнениями по Украине, сирийским делам", - добавил представитель Кремля.Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
https://ria.ru/20241210/tramp-1988517108.html
венгрия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855466583_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_2f028aa7a6586eeb758ced71de806dce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, венгрия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Виктор Орбан, Венгрия, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Орбан не передавал посланий Путину от Трампа, заявили в Кремле
Песков: Орбан не передавал посланий от Трампа во время звонка с Путиным