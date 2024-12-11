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Паслер принял решение в два раза увеличить размер матпомощи ко Дню Победы - РИА Новости, 11.12.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
10:47 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/pasler-1988560790.html
Паслер принял решение в два раза увеличить размер матпомощи ко Дню Победы
Паслер принял решение в два раза увеличить размер матпомощи ко Дню Победы - РИА Новости, 11.12.2024
Паслер принял решение в два раза увеличить размер матпомощи ко Дню Победы
По инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в регионе в два раза увеличивается размер материальной помощи ко Дню Победы в Великой... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:47
2024-12-11T10:47
оренбургская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. По инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в регионе в два раза увеличивается размер материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В 2025 году к 80-летию со дня Победы по 30 тысяч рублей получат инвалиды и участники ВОВ и приравненные к ним лица и по 3 тысячи рублей – члены семей погибших (умерших) участников ВОВ, а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что также на заседании правительства был утвержден адресный перечень территорий, которые будут благоустроены в 2025 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Это направление остается одним из важнейших и востребованных жителями, которые активно голосуют за свои территории. Глава региона отметил, что всего в Оренбуржье по нацпроекту обновили 379 парков, скверов, набережных и дворовых территорий. В 2024 году – еще плюс 14 благоустроенных площадок. "Беляевскому району выделили средства на обустройство детской игровой площадки. В Карагачской школе сейчас ремонтируем помещения для дошкольной группы. Разновозрастную группу будут посещать 24 ребенка. На территории школы для ребят оборудуем площадку для прогулок", - заключил Паслер.
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Оренбургская область
Паслер принял решение в два раза увеличить размер матпомощи ко Дню Победы

Паслер: Оренбуржье в два раза увеличит размер матпомощи ко Дню Победы

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. По инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в регионе в два раза увеличивается размер материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В 2025 году к 80-летию со дня Победы по 30 тысяч рублей получат инвалиды и участники ВОВ и приравненные к ним лица и по 3 тысячи рублей – члены семей погибших (умерших) участников ВОВ, а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
Он добавил, что также на заседании правительства был утвержден адресный перечень территорий, которые будут благоустроены в 2025 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Это направление остается одним из важнейших и востребованных жителями, которые активно голосуют за свои территории.
Глава региона отметил, что всего в Оренбуржье по нацпроекту обновили 379 парков, скверов, набережных и дворовых территорий. В 2024 году – еще плюс 14 благоустроенных площадок.
"Беляевскому району выделили средства на обустройство детской игровой площадки. В Карагачской школе сейчас ремонтируем помещения для дошкольной группы. Разновозрастную группу будут посещать 24 ребенка. На территории школы для ребят оборудуем площадку для прогулок", - заключил Паслер.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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