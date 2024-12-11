https://ria.ru/20241211/otsenka-1988703425.html
Минпросвещения указало на необходимость обсуждения оценки за поведение
Минпросвещения указало на необходимость обсуждения оценки за поведение - РИА Новости, 11.12.2024
Минпросвещения указало на необходимость обсуждения оценки за поведение
Вопрос введения оценки за поведение в школах требует широкого экспертного и общественного обсуждения, как и любой оценке, ей необходимы соответствующие... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:25
2024-12-11T21:25
2024-12-11T21:25
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вопрос введения оценки за поведение в школах требует широкого экспертного и общественного обсуждения, как и любой оценке, ей необходимы соответствующие критерии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. Ранее председатель Общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение. "Вопрос введения оценки по поведению требует широкого экспертного и общественного обсуждения. Как и любой оценке, ей необходимы соответствующие критерии: как она будет выставляться и кто ее будет определять, например, это будет учитель или классный руководитель", - говорится в сообщении. Кроме того, министерство поддержало позицию президента России Владимира Путина, что в случае введения такая оценка должна быть равнозначна другим. "После детальной проработки внесем предложение в рамках разработки Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20241210/gosduma-1988480559.html
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общество, россия, владимир путин, образование, образование - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование, Образование - Общество
Минпросвещения указало на необходимость обсуждения оценки за поведение
Минпросвещения заявило о необходимости определения критериев оценки за поведение