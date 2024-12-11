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В Санкт-Петербурге нашли новое решение в проектировании судов - РИА Новости, 11.12.2024
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Наука
 
07:30 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/nauka-1988396894.html
В Санкт-Петербурге нашли новое решение в проектировании судов
В Санкт-Петербурге нашли новое решение в проектировании судов - РИА Новости, 11.12.2024
В Санкт-Петербурге нашли новое решение в проектировании судов
Новую методику проектирования важной части системы управления судами — подруливающих устройств — разработали ученые ПИШ СПбГМТУ. В перспективе разработка... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:30
2024-12-11T07:30
наука
наука
университетская наука
технологии
россия
российские инновации
технологическое лидерство
санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новую методику проектирования важной части системы управления судами — подруливающих устройств — разработали ученые ПИШ СПбГМТУ. В перспективе разработка позволит эффективнее проектировать плавающие средства и отказаться от использования зарубежных поставок. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Подруливающие устройства — неотъемлемая часть современного судна, рассказали исследователи Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Они позволяют различным кораблям выполнять сложные маневры на ограниченной акватории, то есть в узких проливах, каналах или портах, где пространство для маневрирования существенно ограничено.Особенно важное значение это имеет во время морской добычи полезных ископаемых. Кроме того, подруливающие устройства дают возможность различным судам (в том числе и пассажирским) быстрее причаливать и отчаливать, сокращая тем самым расходы на выполнение швартовых операций.Как объяснили исследователи Передовой инженерной школы (ПИШ) СПбГМТУ, долгое время в России подруливающие устройства либо закупались, либо проектировались инженерами без методики — только на основе собственного опыта. Устаревший советский поход 1960-х не применялся из-за несоответствия новым техническим требованиям.Ученые университета разработали новую методику создания таких устройств, которая заполняет этот пробел и упрощает проектирование. По их словам, это поможет производителям снизить зависимость от зарубежных поставок и укрепить технологическую независимость отрасли.&quot;Мы знакомы со старой методикой и знаем ее недостатки. Поэтому в основу новой положили несколько иной подход, позволяющий повысить точность расчетов и оптимизировать конструкцию&quot;, — рассказал заведующий кафедрой гидроаэромеханики и морской акустики СПбГМТУ Алексей Яковлев.Глобальная цель ученых — создать отечественные устройства, не уступающие по характеристикам мировым аналогам. Однако методика является лишь первым шагом, объяснили исследователи СПбГМТУ. Сейчас перед специалистами стоят задачи, связанные с оптимизацией производства и адаптацией технологий."Наша методика получилась компактной и логичной. Первые расчеты показали, что она работает верно", — прокомментировал Алексей Яковлев.В отличие от традиционных экспериментальных методов, численное моделирование дает возможность быстро и эффективно исследовать множество вариантов конструкции, объяснили ученые СПбГМТУ.Разработка методики осуществлялась в рамках финансирования НПО "Винт". На данном этапе перед исследователями стоит задача расширения области применения полученных результатов в отношении водометных движителей скоростных судов.
https://ri.ria.ru/20241125/nauka-1985144967.html
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наука, университетская наука, технологии, россия, российские инновации, технологическое лидерство, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), санкт-петербург
Наука, Наука, Университетская наука, Технологии, Россия, Российские инновации, Технологическое лидерство, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге нашли новое решение в проектировании судов

© nightman1965Судостроительная верфь
Судостроительная верфь - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© nightman1965
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новую методику проектирования важной части системы управления судами — подруливающих устройств — разработали ученые ПИШ СПбГМТУ. В перспективе разработка позволит эффективнее проектировать плавающие средства и отказаться от использования зарубежных поставок. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Подруливающие устройства — неотъемлемая часть современного судна, рассказали исследователи Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Они позволяют различным кораблям выполнять сложные маневры на ограниченной акватории, то есть в узких проливах, каналах или портах, где пространство для маневрирования существенно ограничено.
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Особенно важное значение это имеет во время морской добычи полезных ископаемых. Кроме того, подруливающие устройства дают возможность различным судам (в том числе и пассажирским) быстрее причаливать и отчаливать, сокращая тем самым расходы на выполнение швартовых операций.
Как объяснили исследователи Передовой инженерной школы (ПИШ) СПбГМТУ, долгое время в России подруливающие устройства либо закупались, либо проектировались инженерами без методики — только на основе собственного опыта. Устаревший советский поход 1960-х не применялся из-за несоответствия новым техническим требованиям.
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Ученые университета разработали новую методику создания таких устройств, которая заполняет этот пробел и упрощает проектирование. По их словам, это поможет производителям снизить зависимость от зарубежных поставок и укрепить технологическую независимость отрасли.
«

"Мы знакомы со старой методикой и знаем ее недостатки. Поэтому в основу новой положили несколько иной подход, позволяющий повысить точность расчетов и оптимизировать конструкцию", — рассказал заведующий кафедрой гидроаэромеханики и морской акустики СПбГМТУ Алексей Яковлев.

Глобальная цель ученых — создать отечественные устройства, не уступающие по характеристикам мировым аналогам. Однако методика является лишь первым шагом, объяснили исследователи СПбГМТУ. Сейчас перед специалистами стоят задачи, связанные с оптимизацией производства и адаптацией технологий.
"Наша методика получилась компактной и логичной. Первые расчеты показали, что она работает верно", — прокомментировал Алексей Яковлев.
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В отличие от традиционных экспериментальных методов, численное моделирование дает возможность быстро и эффективно исследовать множество вариантов конструкции, объяснили ученые СПбГМТУ.
Разработка методики осуществлялась в рамках финансирования НПО "Винт". На данном этапе перед исследователями стоит задача расширения области применения полученных результатов в отношении водометных движителей скоростных судов.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаТехнологииРоссияРоссийские инновацииТехнологическое лидерствоСанкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ)Санкт-Петербург
 
 
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