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В Самаре определили, как гормон аппетита регулирует биологические часы - РИА Новости, 11.12.2024
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Наука
 
08:00 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/nauka-1988370493.html
В Самаре определили, как гормон аппетита регулирует биологические часы
В Самаре определили, как гормон аппетита регулирует биологические часы - РИА Новости, 11.12.2024
В Самаре определили, как гормон аппетита регулирует биологические часы
Влияние гормона, стимулирующего чувство голода, на внутренние биологические часы организма млекопитающих установили специалисты Самарского университета... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:00
2024-12-11T08:00
наука
наука
университетская наука
самара
самарский университет
российский научный фонд
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Влияние гормона, стимулирующего чувство голода, на внутренние биологические часы организма млекопитающих установили специалисты Самарского университета. Согласно полученным учеными данным, грелин, синтезируемый в ЖКТ, помогает организму подстроить свой внутренний режим сна и бодрствования под суточный ритм окружающего мира. Результаты представлены в Российском физиологическом журнале имени И. М. Сеченова.Грелин — пептидный гормон, производимый слизистой оболочкой желудка. Он влияет на когнитивную деятельность, обучаемость и память, а также стимулирует чувство голода. Его концентрация в крови увеличивается, если человек видит и слышит запах пищи, поэтому грелин называют "гормоном голода" и "гормоном аппетита", рассказали специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (Самарский университет).Учeные выяснили, что ещe одной функцией грелина в организме млекопитающих является адаптация биологических часов к внешним 24-часовым астрономическим суткам. За эту синхронизацию отвечает так называемое супрахиазматическое ядро, расположенное в главном генераторе околосуточных ритмов — гипоталамусе."Основным механизмом регуляции циркадных ритмов является фотический. Он основан на том, что человек видит за окном, какое количество света в определенное время суток попадает на сетчатку глаза. Некоторые другие механизмы (нефотические) используют информацию о режиме питания, составе и энергетической ценности еды", — рассказала одна из авторов работы, доцент кафедры физиологии животных и человека Самарского университета Елена Инюшкина.Именно по нефотическому механизму работает грелин, добавила исследователь. Коллектив учeных обнаружил, что этот гормон влияет на нервные импульсы, передаваемые от нейрона к нейрону через синаптическую связь — спайки."Мы изучили срезы головного мозга крыс и установили, что 50 из 81 нейрона проявляли активность в ответ на введение грелина. Более подробное исследование показало, что воздействие грелина на спайковую активность нейронов происходит через GHS-R1a рецепторы, которые также участвуют в противовоспалительном ответе организма", — объяснила исследователь.Так, 32 процента нейронов при введении грелина повышали активность, 30 процентов, наоборот, "тормозились", то есть грелин действует разнонаправленно, добавила Инюшкина.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
https://ria.ru/20241122/nauka-1985061956.html
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наука, университетская наука, самара, самарский университет, российский научный фонд, здоровье - общество, здоровье, генетика, гормоны, питание, российские инновации, качество жизни
Наука, Наука, Университетская наука, Самара, Самарский университет, Российский научный фонд, Здоровье - Общество, Здоровье, генетика, гормоны, Питание, Российские инновации, Качество жизни

В Самаре определили, как гормон аппетита регулирует биологические часы

© iStock.com / FloЧасы
Часы - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© iStock.com / Flo
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Влияние гормона, стимулирующего чувство голода, на внутренние биологические часы организма млекопитающих установили специалисты Самарского университета. Согласно полученным учеными данным, грелин, синтезируемый в ЖКТ, помогает организму подстроить свой внутренний режим сна и бодрствования под суточный ритм окружающего мира. Результаты представлены в Российском физиологическом журнале имени И. М. Сеченова.
Грелин — пептидный гормон, производимый слизистой оболочкой желудка. Он влияет на когнитивную деятельность, обучаемость и память, а также стимулирует чувство голода. Его концентрация в крови увеличивается, если человек видит и слышит запах пищи, поэтому грелин называют "гормоном голода" и "гормоном аппетита", рассказали специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (Самарский университет).
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Учeные выяснили, что ещe одной функцией грелина в организме млекопитающих является адаптация биологических часов к внешним 24-часовым астрономическим суткам. За эту синхронизацию отвечает так называемое супрахиазматическое ядро, расположенное в главном генераторе околосуточных ритмов — гипоталамусе.
"Основным механизмом регуляции циркадных ритмов является фотический. Он основан на том, что человек видит за окном, какое количество света в определенное время суток попадает на сетчатку глаза. Некоторые другие механизмы (нефотические) используют информацию о режиме питания, составе и энергетической ценности еды", — рассказала одна из авторов работы, доцент кафедры физиологии животных и человека Самарского университета Елена Инюшкина.
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Именно по нефотическому механизму работает грелин, добавила исследователь. Коллектив учeных обнаружил, что этот гормон влияет на нервные импульсы, передаваемые от нейрона к нейрону через синаптическую связь — спайки.
"Мы изучили срезы головного мозга крыс и установили, что 50 из 81 нейрона проявляли активность в ответ на введение грелина. Более подробное исследование показало, что воздействие грелина на спайковую активность нейронов происходит через GHS-R1a рецепторы, которые также участвуют в противовоспалительном ответе организма", — объяснила исследователь.
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Так, 32 процента нейронов при введении грелина повышали активность, 30 процентов, наоборот, "тормозились", то есть грелин действует разнонаправленно, добавила Инюшкина.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
 
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