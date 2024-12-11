https://ria.ru/20241211/nauka-1988370493.html

В Самаре определили, как гормон аппетита регулирует биологические часы

В Самаре определили, как гормон аппетита регулирует биологические часы - РИА Новости, 11.12.2024

В Самаре определили, как гормон аппетита регулирует биологические часы

Влияние гормона, стимулирующего чувство голода, на внутренние биологические часы организма млекопитающих установили специалисты Самарского университета... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:00

2024-12-11T08:00

2024-12-11T08:00

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Влияние гормона, стимулирующего чувство голода, на внутренние биологические часы организма млекопитающих установили специалисты Самарского университета. Согласно полученным учеными данным, грелин, синтезируемый в ЖКТ, помогает организму подстроить свой внутренний режим сна и бодрствования под суточный ритм окружающего мира. Результаты представлены в Российском физиологическом журнале имени И. М. Сеченова.Грелин — пептидный гормон, производимый слизистой оболочкой желудка. Он влияет на когнитивную деятельность, обучаемость и память, а также стимулирует чувство голода. Его концентрация в крови увеличивается, если человек видит и слышит запах пищи, поэтому грелин называют "гормоном голода" и "гормоном аппетита", рассказали специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (Самарский университет).Учeные выяснили, что ещe одной функцией грелина в организме млекопитающих является адаптация биологических часов к внешним 24-часовым астрономическим суткам. За эту синхронизацию отвечает так называемое супрахиазматическое ядро, расположенное в главном генераторе околосуточных ритмов — гипоталамусе."Основным механизмом регуляции циркадных ритмов является фотический. Он основан на том, что человек видит за окном, какое количество света в определенное время суток попадает на сетчатку глаза. Некоторые другие механизмы (нефотические) используют информацию о режиме питания, составе и энергетической ценности еды", — рассказала одна из авторов работы, доцент кафедры физиологии животных и человека Самарского университета Елена Инюшкина.Именно по нефотическому механизму работает грелин, добавила исследователь. Коллектив учeных обнаружил, что этот гормон влияет на нервные импульсы, передаваемые от нейрона к нейрону через синаптическую связь — спайки."Мы изучили срезы головного мозга крыс и установили, что 50 из 81 нейрона проявляли активность в ответ на введение грелина. Более подробное исследование показало, что воздействие грелина на спайковую активность нейронов происходит через GHS-R1a рецепторы, которые также участвуют в противовоспалительном ответе организма", — объяснила исследователь.Так, 32 процента нейронов при введении грелина повышали активность, 30 процентов, наоборот, "тормозились", то есть грелин действует разнонаправленно, добавила Инюшкина.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20241122/nauka-1985061956.html

https://ria.ru/20240826/nauka-1967984201.html

https://ria.ru/20240202/ozhirenie-1924855737.html

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