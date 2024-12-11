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Сальдо заявил о недопустимости размещения контингента НАТО на Украине - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:21 11.12.2024 (обновлено: 08:25 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/nato-1988544165.html
Сальдо заявил о недопустимости размещения контингента НАТО на Украине
Сальдо заявил о недопустимости размещения контингента НАТО на Украине - РИА Новости, 11.12.2024
Сальдо заявил о недопустимости размещения контингента НАТО на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что на территории Украины даже после завершения СВО нельзя допустить размещения... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:21
2024-12-11T08:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир сальдо
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что на территории Украины даже после завершения СВО нельзя допустить размещения контингента НАТО, иначе противник вновь нарастит силы и возродит конфликт, используя уже новые системы вооружений. По словам губернатора, Владимир Зеленский сделает все, что ему продиктует Запад. "Если месяц или два назад он еще, будучи прямым сателлитом Байдена… говорил, что НАТО - это будущее, гарантия безопасности для Украины, то сейчас он уже говорит немножко по-другому. Он говорит, что может быть и без НАТО, но тогда введите контингент войск западных стран", - сказал Сальдо. Как отметил собеседник агентства, перед Западом и Зеленским может стоять задача заморозить конфликт, чтобы вновь накопить силы и ударить по России. "Это самый опасный вариант и поэтому нам его нужно учитывать. Может и такое происходить… (Запад – ред.) согласится на то, что все хорошо. А сами в это время начнут готовить дальнейшее возрождение конфликта, как это уже не раз бывало во многих точках мира", - подчеркнул он. Сальдо допускает, что Запад под причиной перемирия может пытаться разместить на Украине свой миротворческий военный контингент, а после с новой силой и с новым вооружением возродить конфликт. "Украина - это территория, которая находится рядом с Россией и с нашими историческими регионами. И любые войска - это отход от требований России демилитаризации Украины. Не должно там быть никаких войск, никакой оборонной промышленности. Иначе это все будет снова готовиться к будущему уже новому вторжению Украины на территорию России", - заявил Сальдо.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988362890.html
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украина, россия, владимир сальдо, владимир зеленский, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Сальдо заявил о недопустимости размещения контингента НАТО на Украине

Сальдо: на Украине нельзя допустить размещения контингента НАТО даже после СВО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что на территории Украины даже после завершения СВО нельзя допустить размещения контингента НАТО, иначе противник вновь нарастит силы и возродит конфликт, используя уже новые системы вооружений.
По словам губернатора, Владимир Зеленский сделает все, что ему продиктует Запад.
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"Если месяц или два назад он еще, будучи прямым сателлитом Байдена… говорил, что НАТО - это будущее, гарантия безопасности для Украины, то сейчас он уже говорит немножко по-другому. Он говорит, что может быть и без НАТО, но тогда введите контингент войск западных стран", - сказал Сальдо.
Как отметил собеседник агентства, перед Западом и Зеленским может стоять задача заморозить конфликт, чтобы вновь накопить силы и ударить по России.
«
"Это самый опасный вариант и поэтому нам его нужно учитывать. Может и такое происходить… (Запад – ред.) согласится на то, что все хорошо. А сами в это время начнут готовить дальнейшее возрождение конфликта, как это уже не раз бывало во многих точках мира", - подчеркнул он.
Сальдо допускает, что Запад под причиной перемирия может пытаться разместить на Украине свой миротворческий военный контингент, а после с новой силой и с новым вооружением возродить конфликт.
"Украина - это территория, которая находится рядом с Россией и с нашими историческими регионами. И любые войска - это отход от требований России демилитаризации Украины. Не должно там быть никаких войск, никакой оборонной промышленности. Иначе это все будет снова готовиться к будущему уже новому вторжению Украины на территорию России", - заявил Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир СальдоВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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