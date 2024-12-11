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Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры - РИА Новости, 11.12.2024
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06:15 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/nabiullina-1988539592.html
Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры
Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры - РИА Новости, 11.12.2024
Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры в 1000 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T06:15
2024-12-11T06:15
экономика
технологии
уфа
казань
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры в 1000 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Председатель Банка России тоже проголосовала, но мы не раскрываем личный выбор участников голосования", - сказано в сообщении. Онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей стартовало на сайте Банка России 29 ноября. Отмечается, что уже 400 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну новой банкноты в 1000 рублей, которое продлится до 12.00 мск 12 декабря. По данным голосования, на сегодняшний день лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", на втором месте памятник Салавату Юлаеву, который расположен в Уфе, замыкает тройку лидеров Дворец земледельцев в городе Казани. Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.
https://ria.ru/20241128/nabiullina-1986199570.html
https://ria.ru/20241106/gosduma-1982094369.html
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экономика, технологии, уфа, казань, эльвира набиуллина
Экономика, Технологии, Уфа, Казань, Эльвира Набиуллина
Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры

Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры в 1000 рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУвеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей
Увеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Увеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры в 1000 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Председатель Банка России тоже проголосовала, но мы не раскрываем личный выбор участников голосования", - сказано в сообщении.
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. 28 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
ЦБ представил варианты дизайна для купюры в тысячу рублей
28 ноября, 13:11
Онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей стартовало на сайте Банка России 29 ноября.
Отмечается, что уже 400 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну новой банкноты в 1000 рублей, которое продлится до 12.00 мск 12 декабря.
По данным голосования, на сегодняшний день лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", на втором месте памятник Салавату Юлаеву, который расположен в Уфе, замыкает тройку лидеров Дворец земледельцев в городе Казани.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Госдуме оценили возможность появления в России десятитысячной купюры
6 ноября, 06:15
 
ЭкономикаТехнологииУфаКазаньЭльвира Набиуллина
 
 
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