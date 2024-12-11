https://ria.ru/20241211/nabiullina-1988539592.html

Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры

Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры - РИА Новости, 11.12.2024

Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры в 1000 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T06:15

2024-12-11T06:15

2024-12-11T06:15

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технологии

уфа

казань

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры в 1000 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Председатель Банка России тоже проголосовала, но мы не раскрываем личный выбор участников голосования", - сказано в сообщении. Онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей стартовало на сайте Банка России 29 ноября. Отмечается, что уже 400 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну новой банкноты в 1000 рублей, которое продлится до 12.00 мск 12 декабря. По данным голосования, на сегодняшний день лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", на втором месте памятник Салавату Юлаеву, который расположен в Уфе, замыкает тройку лидеров Дворец земледельцев в городе Казани. Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.

https://ria.ru/20241128/nabiullina-1986199570.html

https://ria.ru/20241106/gosduma-1982094369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, уфа, казань, эльвира набиуллина