https://ria.ru/20241211/musk-1988555532.html

Маск возмутился объемом средств, выделенных Украине

Маск возмутился объемом средств, выделенных Украине - РИА Новости, 11.12.2024

Маск возмутился объемом средств, выделенных Украине

Американский предприниматель Илон Маск возмутился в соцсети X объемом средств, которые Вашингтон выделяет Киеву. РИА Новости, 11.12.2024

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2024-12-11T10:10

2024-12-11T11:46

специальная военная операция на украине

экономика

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украина

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илон маск

сергей лавров

g7

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск возмутился в соцсети X объемом средств, которые Вашингтон выделяет Киеву. Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России. "Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия", — прокомментировал Маск публикацию с новостью о выделении займа. В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у России в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в стране.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984648071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, сша, илон маск, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear