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Маск возмутился объемом средств, выделенных Украине - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 11.12.2024 (обновлено: 11:46 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/musk-1988555532.html
Маск возмутился объемом средств, выделенных Украине
Маск возмутился объемом средств, выделенных Украине - РИА Новости, 11.12.2024
Маск возмутился объемом средств, выделенных Украине
Американский предприниматель Илон Маск возмутился в соцсети X объемом средств, которые Вашингтон выделяет Киеву. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:10
2024-12-11T11:46
специальная военная операция на украине
экономика
россия
украина
сша
илон маск
сергей лавров
g7
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск возмутился в соцсети X объемом средств, которые Вашингтон выделяет Киеву. Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России. "Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия", — прокомментировал Маск публикацию с новостью о выделении займа. В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у России в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в стране.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984648071.html
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экономика, россия, украина, сша, илон маск, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Украина, США, Илон Маск, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Euroclear
Маск возмутился объемом средств, выделенных Украине

Маск возмутился после выделения США Украине займа в 20 миллиардов долларов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск возмутился в соцсети X объемом средств, которые Вашингтон выделяет Киеву.
Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
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"Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия", — прокомментировал Маск публикацию с новостью о выделении займа.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у России в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в стране.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияУкраинаСШАИлон МаскСергей ЛавровG7ЕвросоюзEuroclear
 
 
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