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Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне гололедицы ночью - РИА Новости, 16.12.2024
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17:28 11.12.2024 (обновлено: 14:25 16.12.2024)
https://ria.ru/20241211/moskva-1989448866.html
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне гололедицы ночью
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне гололедицы ночью - РИА Новости, 16.12.2024
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне гололедицы ночью
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц на фоне снега и гололедицы ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-11T17:28
2024-12-16T14:25
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц на фоне снега и гололедицы ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, в ночь на завтра, 12 декабря, и в течение дня в столице местами ожидается слабый снег, местами гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при необходимости будут проводиться соответствующие регламентные работы.
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общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне гололедицы ночью

Горслужбы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц на фоне гололедицы ночью

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц на фоне снега и гололедицы ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозу синоптиков, в ночь на завтра, 12 декабря, и в течение дня в столице местами ожидается слабый снег, местами гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при необходимости будут проводиться соответствующие регламентные работы.
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