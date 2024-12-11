https://ria.ru/20241211/moskva-1989448866.html

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне гололедицы ночью

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне гололедицы ночью - РИА Новости, 16.12.2024

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне гололедицы ночью

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц на фоне снега и гололедицы ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-11T17:28

2024-12-11T17:28

2024-12-16T14:25

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц на фоне снега и гололедицы ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, в ночь на завтра, 12 декабря, и в течение дня в столице местами ожидается слабый снег, местами гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при необходимости будут проводиться соответствующие регламентные работы.

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