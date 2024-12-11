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Ефимов: в бывших промзонах Очаково-Матвеевского построят 11 школ и детсадов - РИА Новости, 11.12.2024
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10:09 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/moskva-1988526025.html
Ефимов: в бывших промзонах Очаково-Матвеевского построят 11 школ и детсадов
Ефимов: в бывших промзонах Очаково-Матвеевского построят 11 школ и детсадов - РИА Новости, 11.12.2024
Ефимов: в бывших промзонах Очаково-Матвеевского построят 11 школ и детсадов
На территории бывших промзон "Северное Очаково" и "Южное Очаково" в рамках редевелопмента возведут 11 объектов образования, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:09
2024-12-11T10:09
общество
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
мосгосстройнадзор
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На территории бывших промзон "Северное Очаково" и "Южное Очаково" в рамках редевелопмента возведут 11 объектов образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В общей сложности на бывших производственных территориях построят четыре школы, шесть детских садов и блок начальных классов. Суммарная площадь этих объектов составит около 130 тысяч квадратных метров. Новые образовательные корпуса смогут посещать более шести тысяч учеников и воспитанников. После завершения строительства все школы и детские сады планируют передать в систему столичного образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в проезде Стройкомбината возводится школа на 1,1 тысячи мест, завершить ее планируют в конце 2026 года. Кроме того, на Озерной улице собираются построить детский сад на 150 мест и школу на тысячу мест.В Мосгосстройнадзоре рассказали, что по трем площадкам составлены индивидуальные программы контрольно-надзорных мероприятий.Объекты возводятся усилиями девелоперов в рамках договоров участия в развитии инфраструктуры застраиваемой территории Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном Очаково-Матвеевском построят более 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
https://realty.ria.ru/20241126/moskva-1985836666.html
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общество, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, мосгосстройнадзор, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Общество, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Мосгосстройнадзор, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в бывших промзонах Очаково-Матвеевского построят 11 школ и детсадов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На территории бывших промзон "Северное Очаково" и "Южное Очаково" в рамках редевелопмента возведут 11 объектов образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В общей сложности на бывших производственных территориях построят четыре школы, шесть детских садов и блок начальных классов. Суммарная площадь этих объектов составит около 130 тысяч квадратных метров. Новые образовательные корпуса смогут посещать более шести тысяч учеников и воспитанников. После завершения строительства все школы и детские сады планируют передать в систему столичного образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в проезде Стройкомбината возводится школа на 1,1 тысячи мест, завершить ее планируют в конце 2026 года. Кроме того, на Озерной улице собираются построить детский сад на 150 мест и школу на тысячу мест.
В Мосгосстройнадзоре рассказали, что по трем площадкам составлены индивидуальные программы контрольно-надзорных мероприятий.
Объекты возводятся усилиями девелоперов в рамках договоров участия в развитии инфраструктуры застраиваемой территории Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном Очаково-Матвеевском построят более 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
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