Ефимов: в бывших промзонах Очаково-Матвеевского построят 11 школ и детсадов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На территории бывших промзон "Северное Очаково" и "Южное Очаково" в рамках редевелопмента возведут 11 объектов образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В общей сложности на бывших производственных территориях построят четыре школы, шесть детских садов и блок начальных классов. Суммарная площадь этих объектов составит около 130 тысяч квадратных метров. Новые образовательные корпуса смогут посещать более шести тысяч учеников и воспитанников. После завершения строительства все школы и детские сады планируют передать в систему столичного образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в проезде Стройкомбината возводится школа на 1,1 тысячи мест, завершить ее планируют в конце 2026 года. Кроме того, на Озерной улице собираются построить детский сад на 150 мест и школу на тысячу мест.
В Мосгосстройнадзоре рассказали, что по трем площадкам составлены индивидуальные программы контрольно-надзорных мероприятий.
Объекты возводятся усилиями девелоперов в рамках договоров участия в развитии инфраструктуры застраиваемой территории Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном Очаково-Матвеевском построят более 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости.