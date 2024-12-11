https://ria.ru/20241211/moskva-1988526025.html

Ефимов: в бывших промзонах Очаково-Матвеевского построят 11 школ и детсадов

Ефимов: в бывших промзонах Очаково-Матвеевского построят 11 школ и детсадов - РИА Новости, 11.12.2024

Ефимов: в бывших промзонах Очаково-Матвеевского построят 11 школ и детсадов

На территории бывших промзон "Северное Очаково" и "Южное Очаково" в рамках редевелопмента возведут 11 объектов образования, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:09

2024-12-11T10:09

2024-12-11T10:09

общество

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

мосгосстройнадзор

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На территории бывших промзон "Северное Очаково" и "Южное Очаково" в рамках редевелопмента возведут 11 объектов образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В общей сложности на бывших производственных территориях построят четыре школы, шесть детских садов и блок начальных классов. Суммарная площадь этих объектов составит около 130 тысяч квадратных метров. Новые образовательные корпуса смогут посещать более шести тысяч учеников и воспитанников. После завершения строительства все школы и детские сады планируют передать в систему столичного образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в проезде Стройкомбината возводится школа на 1,1 тысячи мест, завершить ее планируют в конце 2026 года. Кроме того, на Озерной улице собираются построить детский сад на 150 мест и школу на тысячу мест.В Мосгосстройнадзоре рассказали, что по трем площадкам составлены индивидуальные программы контрольно-надзорных мероприятий.Объекты возводятся усилиями девелоперов в рамках договоров участия в развитии инфраструктуры застраиваемой территории Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном Очаково-Матвеевском построят более 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

https://realty.ria.ru/20241126/moskva-1985836666.html

https://ria.ru/20241113/efimov-1983400992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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