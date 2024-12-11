https://ria.ru/20241211/moshenniki-1988557101.html

ФСБ опубликовала кадры задержания мошенников из кол-центров

ФСБ опубликовала кадры задержания мошенников из кол-центров - РИА Новости, 11.12.2024

ФСБ опубликовала кадры задержания мошенников из кол-центров

ФСБ России опубликовала кадры работы силовиков по пресечению деятельности трех кол-центров, через которые были похищены десятки миллионов долларов. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:23

2024-12-11T10:23

2024-12-11T10:23

происшествия

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. ФСБ России опубликовала кадры работы силовиков по пресечению деятельности трех кол-центров, через которые были похищены десятки миллионов долларов. На видео силовики у входа в офисное здание задерживают подозреваемых, заходят в помещения с находившимися там людьми, осматривают рабочие места и изучают информацию на компьютерах и на бумажных документах. В частности, демонстрируются изъятые британские сим-карты. В Москве задержаны аферисты, подконтрольные главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину, которые через три кол-центра похитили десятки миллионов долларов у жителей более 20 стран сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Ущерб от противоправной деятельности исчисляется десятками миллионов долларов.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

россия

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание аферистов, похитивших десятки миллионов долларов В Москве задержаны аферисты, подконтрольные главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину, которые через три колл-центра похитили десятки миллионов долларов, сообщили в ФСБ. Жертвами аферистов стали десятки тысяч граждан из более чем 20 стран, включая Британию, Германию, Испанию, Францию и Японию. ОПГ "Химпром" действует с 2014 года, в том числе занимается распространением наркотиков на Украине и в России, сообщалось, что в ее состав входят около тысячи человек. 2024-12-11T10:23 true PT3M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)