https://ria.ru/20241211/moshenniki-1988552538.html

В Москве задержали аферистов, похитивших десятки миллионов долларов

В Москве задержали аферистов, похитивших десятки миллионов долларов - РИА Новости, 11.12.2024

В Москве задержали аферистов, похитивших десятки миллионов долларов

В Москве задержали аферистов, которые похитили десятки миллионов долларов у жителей более 20 стран, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:50

2024-12-11T09:50

2024-12-11T10:56

россия

москва

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

верховная рада украины

происшествия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Москве задержали аферистов, которые похитили десятки миллионов долларов у жителей более 20 стран, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, контролировавшей функционирование на территории Москвы работу трех офисов кол-центров, структурно входящих в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину", — говорится в пресс-релизе.Сотрудники кол-центров обманом похищали деньги под видом инвестиционной деятельности. Пострадали десятки тысяч граждан более 20 стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Болгарию, Италию, Польшу, Сербию, Турцию, Францию, Чехию, Японию и Южную Корею.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Силовики задержали руководителей и несколько сотрудников кол-центров. При обысках у них изъяли компьютерную технику и средства связи.ОПГ "Химпром" действовала с 2014 года и занималась распространением наркотиков в России и на Украине, сообщал РИА Новости источник в спецслужбах. Российские силовики вскрыли полный состав группировки, в нее входили около тысячи человек. На ОПГ работают сотрудники украинских силовых ведомств, депутаты Верховной рады, журналисты. "Химпром" организовал и возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину из России после начала его разработки спецслужбами и получивший украинский паспорт.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание аферистов, похитивших десятки миллионов долларов В Москве задержаны аферисты, подконтрольные главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину, которые через три колл-центра похитили десятки миллионов долларов, сообщили в ФСБ. Жертвами аферистов стали десятки тысяч граждан из более чем 20 стран, включая Британию, Германию, Испанию, Францию и Японию. ОПГ "Химпром" действует с 2014 года, в том числе занимается распространением наркотиков на Украине и в России, сообщалось, что в ее состав входят около тысячи человек. 2024-12-11T09:50 true PT3M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), верховная рада украины, происшествия