https://ria.ru/20241211/mordoviya-1988646258.html
Школы Мордовии получили новые автобусы для перевозки детей
Школы Мордовии получили новые автобусы для перевозки детей - РИА Новости, 11.12.2024
Школы Мордовии получили новые автобусы для перевозки детей
Школьный автопарк Мордовии пополнился 25 новыми автобусами, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:28
2024-12-11T17:28
2024-12-11T17:28
республика мордовия
саранск
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Школьный автопарк Мордовии пополнился 25 новыми автобусами, сообщает пресс-служба главы региона. Ключи от школьного транспорта глава Мордовии Артём Здунов вручил директорам школ 15 районов республики и саранской школы №11. "Сегодня приятное мероприятие – республика получила 25 новых единиц техники. Заменим устаревший транспорт. Самое главное – обеспечить безопасность детей. Эти автобусы новые, оборудованы по всем требованиям безопасности. Выражаем благодарность и признательность нашему президенту – за последние пять лет Мордовия получила 270 школьных автобусов. Сейчас у нас нет ни одной единицы, которая бы превышала нормы эксплуатации", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Сейчас в Мордовии по 326 школьным маршрутам автобусы перевозят почти 5 тысяч детей. Этот парк для комфорта и безопасности ребят пополнили новенькие "ГАЗы", "КАВЗы" и "УАЗы" разной вместимости. Глава республики осмотрел самый вместительный автобус, который отправится в школу №11 Саранска, оценил условия перевозки, систему наблюдения в салоне, пообщался с водителем. "Автобус очень современный - движение нельзя начать, пока не закрыты все двери в салоне. Посадочные места оборудованы четырехточечными ремнями, есть места для портфелей, у ребят - связь со мной. Удобно и детям, и водителю – работать на такой технике одно удовольствие", - приводятся в сообщении слова водителя Юрия Родаева.
https://ria.ru/20241206/mordoviya-1987811738.html
https://ria.ru/20241206/saransk-1987703514.html
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саранск, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов, Республика Мордовия
Школы Мордовии получили новые автобусы для перевозки детей
Автопарк Мордовии пополнился 25 новыми школьными автобусами
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Школьный автопарк Мордовии пополнился 25 новыми автобусами, сообщает пресс-служба главы региона.
Ключи от школьного транспорта глава Мордовии Артём Здунов вручил директорам школ 15 районов республики и саранской школы №11.
"Сегодня приятное мероприятие – республика получила 25 новых единиц техники. Заменим устаревший транспорт. Самое главное – обеспечить безопасность детей. Эти автобусы новые, оборудованы по всем требованиям безопасности. Выражаем благодарность и признательность нашему президенту – за последние пять лет Мордовия получила 270 школьных автобусов. Сейчас у нас нет ни одной единицы, которая бы превышала нормы эксплуатации", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Сейчас в Мордовии по 326 школьным маршрутам автобусы перевозят почти 5 тысяч детей. Этот парк для комфорта и безопасности ребят пополнили новенькие "ГАЗы", "КАВЗы" и "УАЗы" разной вместимости.
Глава республики осмотрел самый вместительный автобус, который отправится в школу №11 Саранска, оценил условия перевозки, систему наблюдения в салоне, пообщался с водителем.
"Автобус очень современный - движение нельзя начать, пока не закрыты все двери в салоне. Посадочные места оборудованы четырехточечными ремнями, есть места для портфелей, у ребят - связь со мной. Удобно и детям, и водителю – работать на такой технике одно удовольствие", - приводятся в сообщении слова водителя Юрия Родаева.