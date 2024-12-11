https://ria.ru/20241211/mordoviya-1988646258.html

Школы Мордовии получили новые автобусы для перевозки детей

Школы Мордовии получили новые автобусы для перевозки детей - РИА Новости, 11.12.2024

Школы Мордовии получили новые автобусы для перевозки детей

Школьный автопарк Мордовии пополнился 25 новыми автобусами, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:28

2024-12-11T17:28

2024-12-11T17:28

республика мордовия

саранск

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Школьный автопарк Мордовии пополнился 25 новыми автобусами, сообщает пресс-служба главы региона. Ключи от школьного транспорта глава Мордовии Артём Здунов вручил директорам школ 15 районов республики и саранской школы №11. "Сегодня приятное мероприятие – республика получила 25 новых единиц техники. Заменим устаревший транспорт. Самое главное – обеспечить безопасность детей. Эти автобусы новые, оборудованы по всем требованиям безопасности. Выражаем благодарность и признательность нашему президенту – за последние пять лет Мордовия получила 270 школьных автобусов. Сейчас у нас нет ни одной единицы, которая бы превышала нормы эксплуатации", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Сейчас в Мордовии по 326 школьным маршрутам автобусы перевозят почти 5 тысяч детей. Этот парк для комфорта и безопасности ребят пополнили новенькие "ГАЗы", "КАВЗы" и "УАЗы" разной вместимости. Глава республики осмотрел самый вместительный автобус, который отправится в школу №11 Саранска, оценил условия перевозки, систему наблюдения в салоне, пообщался с водителем. "Автобус очень современный - движение нельзя начать, пока не закрыты все двери в салоне. Посадочные места оборудованы четырехточечными ремнями, есть места для портфелей, у ребят - связь со мной. Удобно и детям, и водителю – работать на такой технике одно удовольствие", - приводятся в сообщении слова водителя Юрия Родаева.

https://ria.ru/20241206/mordoviya-1987811738.html

https://ria.ru/20241206/saransk-1987703514.html

саранск

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саранск, артем здунов, республика мордовия