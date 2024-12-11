https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988620986.html

Молдавия могла бы стать наблюдателем при БРИКС, заявил Додон

Молдавия могла бы стать наблюдателем при БРИКС, заявил Додон - РИА Новости, 11.12.2024

Молдавия могла бы стать наблюдателем при БРИКС, заявил Додон

Молдавия могла бы стать наблюдателем при БРИКС, заявил в среду журналистам экс-президент страны, председатель молдавской Партии социалистов Игорь Додон. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:37

2024-12-11T15:37

2024-12-11T15:37

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Молдавия могла бы стать наблюдателем при БРИКС, заявил в среду журналистам экс-президент страны, председатель молдавской Партии социалистов Игорь Додон. Экс-глава Молдавии приехал в Нижний Новгород на международный форум "Со.знание" для укрепления двусторонних отношений с РФ, которые, по его словам, переживают одну из самых низких точек в современной истории. "В рамках новых интеграционных проектов возможно сотрудничество... Самый перспективный, конечно, это БРИКС. Для Молдовы, конечно, нынешняя власть против, но власть скоро поменяется, я считаю, что для Молдовы будет перспективным стать хотя бы наблюдателем... Я считаю, что Молдова может стать наблюдателем в БРИКС на первом этапе, и мы должны к этому стремиться", - заявил Додон. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

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в мире, молдавия, россия, нижний новгород, игорь додон, брикс, снг, евразийский экономический союз