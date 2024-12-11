https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988571863.html

Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса

Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости, 11.12.2024

Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса

Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за кризиса в энергетике, сообщил премьер-министр Дорин Речан. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:58

2024-12-11T11:58

2024-12-11T12:46

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КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за кризиса в энергетике, сообщил премьер-министр Дорин Речан."Решение о введении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено", — заявил он на заседании правительства.Речан 5 декабря отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова. Он заявил, что сам будет исполнять обязанности главы Минэнерго и намерен ввести режим ЧП с 16 декабря.Как сообщал вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, такая необходимость объясняется рисками прекращения транзита российского газа через Украину. Это может привести к гуманитарной катастрофе в Приднестровье, которое останется без привычного источника газа. Непризнанная республика не сможет себе позволить покупать сырье на европейском рынке.Восполнять необходимые объемы Молдавия может только за счет Румынии, которая и сама испытывает дефицит.В случае введения режима ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и принимать решения для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности Молдавии.

https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, в мире