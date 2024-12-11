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Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости, 11.12.2024
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11:58 11.12.2024 (обновлено: 12:46 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988571863.html
Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса
Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости, 11.12.2024
Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса
Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за кризиса в энергетике, сообщил премьер-министр Дорин Речан. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:58
2024-12-11T12:46
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КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за кризиса в энергетике, сообщил премьер-министр Дорин Речан."Решение о введении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено", — заявил он на заседании правительства.Речан 5 декабря отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова. Он заявил, что сам будет исполнять обязанности главы Минэнерго и намерен ввести режим ЧП с 16 декабря.Как сообщал вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, такая необходимость объясняется рисками прекращения транзита российского газа через Украину. Это может привести к гуманитарной катастрофе в Приднестровье, которое останется без привычного источника газа. Непризнанная республика не сможет себе позволить покупать сырье на европейском рынке.Восполнять необходимые объемы Молдавия может только за счет Румынии, которая и сама испытывает дефицит.В случае введения режима ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и принимать решения для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности Молдавии.
https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса

Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за энергокризиса на 60 дней

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за кризиса в энергетике, сообщил премьер-министр Дорин Речан.
"Решение о введении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено", — заявил он на заседании правительства.
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Речан 5 декабря отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова. Он заявил, что сам будет исполнять обязанности главы Минэнерго и намерен ввести режим ЧП с 16 декабря.

Заключенный в 2019 году пятилетний контракт о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

Как сообщал вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, такая необходимость объясняется рисками прекращения транзита российского газа через Украину. Это может привести к гуманитарной катастрофе в Приднестровье, которое останется без привычного источника газа. Непризнанная республика не сможет себе позволить покупать сырье на европейском рынке.
Восполнять необходимые объемы Молдавия может только за счет Румынии, которая и сама испытывает дефицит.
В случае введения режима ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и принимать решения для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности Молдавии.
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