https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988571863.html
Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса
Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости, 11.12.2024
Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса
Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за кризиса в энергетике, сообщил премьер-министр Дорин Речан. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:58
2024-12-11T11:58
2024-12-11T12:46
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КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за кризиса в энергетике, сообщил премьер-министр Дорин Речан."Решение о введении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено", — заявил он на заседании правительства.Речан 5 декабря отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова. Он заявил, что сам будет исполнять обязанности главы Минэнерго и намерен ввести режим ЧП с 16 декабря.Как сообщал вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, такая необходимость объясняется рисками прекращения транзита российского газа через Украину. Это может привести к гуманитарной катастрофе в Приднестровье, которое останется без привычного источника газа. Непризнанная республика не сможет себе позволить покупать сырье на европейском рынке.Восполнять необходимые объемы Молдавия может только за счет Румынии, которая и сама испытывает дефицит.В случае введения режима ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и принимать решения для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности Молдавии.
https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире
Правительство Молдавии призвало ввести режим ЧП из-за энергокризиса
Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за энергокризиса на 60 дней
КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за кризиса в энергетике, сообщил премьер-министр Дорин Речан.
"Решение о введении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено", — заявил он на заседании правительства.
Речан
5 декабря отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова. Он заявил, что сам будет исполнять обязанности главы Минэнерго и намерен ввести режим ЧП с 16 декабря.
Заключенный в 2019 году пятилетний контракт о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Как сообщал вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, такая необходимость объясняется рисками прекращения транзита российского газа через Украину
. Это может привести к гуманитарной катастрофе в Приднестровье, которое останется без привычного источника газа. Непризнанная республика не сможет себе позволить покупать сырье на европейском рынке.
Восполнять необходимые объемы Молдавия
может только за счет Румынии
, которая и сама испытывает дефицит.
В случае введения режима ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и принимать решения для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности Молдавии.