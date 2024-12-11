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В Молдавии обвинили НАТО в превращении страны в военный плацдарм - РИА Новости, 11.12.2024
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14:43 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/moldavija-1988608408.html
В Молдавии обвинили НАТО в превращении страны в военный плацдарм
В Молдавии обвинили НАТО в превращении страны в военный плацдарм - РИА Новости, 11.12.2024
В Молдавии обвинили НАТО в превращении страны в военный плацдарм
НАТО превращает Молдавию в военный плацдарм между Россией и Евросоюзом, заявила депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:43
2024-12-11T14:43
в мире
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россия
брюссель
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марк рютте
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. НАТО превращает Молдавию в военный плацдарм между Россией и Евросоюзом, заявила депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Президент Молдавии Майя Санду во вторник обсудила с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросы региональной безопасности, гибридных угроз, вмешательства в выборы и необходимости совместных действий для защиты демократии. "Президент Молдавии отправилась в Брюссель, чтобы выступить перед Североатлантическим советом НАТО. Такая внешнеполитическая активность Майи Санду — неприкрытая расплата по счетам перед евробоссами. Под мнимой защитой от внешних угроз, НАТО накачивает Молдавию оружием, чтобы сделать из страны буфер — военный плацдарм между Россией и Европой. Нейтралитет и реальные нужды людей выброшены за борт "мирного корабля" ЕС", - заявила Таубер журналистам. По ее словам, Санду развернула геополитические игры под маской "заботы о стране". "Тут же возникает вопрос: а соответствует ли это приоритетам народа и реальным нуждам страны? Для многих молдаван актуальны вопросы экономики, борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни", - отметила депутат. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, россия, брюссель, майя санду, марина таубер, марк рютте, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Брюссель, Майя Санду, Марина Таубер, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз
В Молдавии обвинили НАТО в превращении страны в военный плацдарм

Депутат Таубер: НАТО превращает Молдавию в военный плацдарм между Россией и ЕС

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. НАТО превращает Молдавию в военный плацдарм между Россией и Евросоюзом, заявила депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Президент Молдавии Майя Санду во вторник обсудила с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросы региональной безопасности, гибридных угроз, вмешательства в выборы и необходимости совместных действий для защиты демократии.
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"Президент Молдавии отправилась в Брюссель, чтобы выступить перед Североатлантическим советом НАТО. Такая внешнеполитическая активность Майи Санду — неприкрытая расплата по счетам перед евробоссами. Под мнимой защитой от внешних угроз, НАТО накачивает Молдавию оружием, чтобы сделать из страны буфер — военный плацдарм между Россией и Европой. Нейтралитет и реальные нужды людей выброшены за борт "мирного корабля" ЕС", - заявила Таубер журналистам.
По ее словам, Санду развернула геополитические игры под маской "заботы о стране". "Тут же возникает вопрос: а соответствует ли это приоритетам народа и реальным нуждам страны? Для многих молдаван актуальны вопросы экономики, борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни", - отметила депутат.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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В миреМолдавияРоссияБрюссельМайя СандуМарина ТауберМарк РюттеНАТОЕвросоюз
 
 
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