https://ria.ru/20241211/moldavija-1988583249.html

Молдавская оппозиция обвинила правительство в бездействии

Молдавская оппозиция обвинила правительство в бездействии - РИА Новости, 11.12.2024

Молдавская оппозиция обвинила правительство в бездействии

Правительство Молдавии своим бездействием спровоцировало кризис и теперь не может помочь гражданам, поэтому оно лишилось право представлять народ, заявил... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:51

2024-12-11T12:51

2024-12-11T12:51

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КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии своим бездействием спровоцировало кризис и теперь не может помочь гражданам, поэтому оно лишилось право представлять народ, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Нестеровский в своем Telegram-канале. Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса. "Выживать вместо того, чтобы жить, — вот к чему приводит бездействие власти. Люди вынуждены выбирать между теплом и едой, а государство предлагает им крохи, называя это поддержкой… Если правительство не способно обеспечить достойные субсидии, оно утратило право представлять народ", - написал Нестеровский. По его словам, правительство выделило граждан компенсации за рост тарифов на коммунальные услуги в пределах 16-43 долларов, хотя счета за теплоэнергию могут превышать 160 долларов. "Это не помощь, а откровенное издевательство. При этом, десятки тысяч людей оказались "за бортом" и всех кто не попал в список, заставят снова унижаться в длинных очередях", - отметил депутат. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, россия, дорин речан, молдовагаз, газпром, выборы в молдавии — 2024