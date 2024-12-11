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Практическая работа по нацпроектам начнется без задержек, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.12.2024
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15:34 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/mishustin-1988620447.html
Практическая работа по нацпроектам начнется без задержек, заявил Мишустин
Практическая работа по нацпроектам начнется без задержек, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.12.2024
Практическая работа по нацпроектам начнется без задержек, заявил Мишустин
Практическая работа по национальным проектам должна начаться с 1 января 2025 года четко и без задержек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:34
2024-12-11T15:34
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Практическая работа по национальным проектам должна начаться с 1 января 2025 года четко и без задержек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Практическая работа должна начинаться с 1-х чисел (2025 года) четко и без задержек, как мы договорились", - сказал Мишустин на заседании правительства, говоря о реализации нацпроектов.
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россия, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Практическая работа по нацпроектам начнется без задержек, заявил Мишустин

Мишустин: практическая работа по нацпроектам должна начаться с 1 января

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Практическая работа по национальным проектам должна начаться с 1 января 2025 года четко и без задержек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Практическая работа должна начинаться с 1-х чисел (2025 года) четко и без задержек, как мы договорились", - сказал Мишустин на заседании правительства, говоря о реализации нацпроектов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Все средства на нацпроекты рассчитаны по годам, заявил Мишустин
8 декабря, 14:47
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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