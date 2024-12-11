https://ria.ru/20241211/mishustin-1988620447.html

Практическая работа по нацпроектам начнется без задержек, заявил Мишустин

Практическая работа по нацпроектам начнется без задержек, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.12.2024

Практическая работа по нацпроектам начнется без задержек, заявил Мишустин

Практическая работа по национальным проектам должна начаться с 1 января 2025 года четко и без задержек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:34

2024-12-11T15:34

2024-12-11T15:34

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Практическая работа по национальным проектам должна начаться с 1 января 2025 года четко и без задержек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Практическая работа должна начинаться с 1-х чисел (2025 года) четко и без задержек, как мы договорились", - сказал Мишустин на заседании правительства, говоря о реализации нацпроектов.

https://ria.ru/20241208/natsproekty-1988005325.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф