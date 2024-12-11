https://ria.ru/20241211/minzdrav-1988528507.html

Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении

Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении - РИА Новости, 11.12.2024

Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении

Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении с 1 января 2025 года, в частности планируется добавить хирургические методы лечения,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T02:57

2024-12-11T02:57

2024-12-11T02:57

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении с 1 января 2025 года, в частности планируется добавить хирургические методы лечения, такие как резекция желудка и шунтирование, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проект приказа министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при ожирении (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)", разработан с целью совершенствования оказания медицинской помощи детям при ожирении", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно проекту, теперь в стандарт добавлены первичная консультация врача-диетолога, а также осмотр оториноларинголога. Кроме того, в перечень медицинских услуг для лечения ожирения добавлены хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20241029/ozhirenie-1980779394.html

https://ria.ru/20241007/biotekhmed-1976862508.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество