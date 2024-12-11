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Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении - РИА Новости, 11.12.2024
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02:57 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/minzdrav-1988528507.html
Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении
Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении - РИА Новости, 11.12.2024
Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении
Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении с 1 января 2025 года, в частности планируется добавить хирургические методы лечения,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T02:57
2024-12-11T02:57
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении с 1 января 2025 года, в частности планируется добавить хирургические методы лечения, такие как резекция желудка и шунтирование, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проект приказа министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при ожирении (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)", разработан с целью совершенствования оказания медицинской помощи детям при ожирении", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно проекту, теперь в стандарт добавлены первичная консультация врача-диетолога, а также осмотр оториноларинголога. Кроме того, в перечень медицинских услуг для лечения ожирения добавлены хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241029/ozhirenie-1980779394.html
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Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении

Минздрав изменит стандарт лечения ожирения у детей, добавив хирургические методы

© Depositphotos.com / olenka-2008Мальчик ест торт
Мальчик ест торт - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Depositphotos.com / olenka-2008
Мальчик ест торт. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении с 1 января 2025 года, в частности планируется добавить хирургические методы лечения, такие как резекция желудка и шунтирование, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект приказа министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при ожирении (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)", разработан с целью совершенствования оказания медицинской помощи детям при ожирении", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Согласно проекту, теперь в стандарт добавлены первичная консультация врача-диетолога, а также осмотр оториноларинголога.
Кроме того, в перечень медицинских услуг для лечения ожирения добавлены хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка.
Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2025 года.
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