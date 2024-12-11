https://ria.ru/20241211/minoborony-1988601424.html

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.12.2024

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты "Bradley" производства США, семь... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:09

2024-12-11T14:09

2024-12-11T14:14

курская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты "Bradley" производства США, семь автомобилей и шесть минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты "Bradley" производства США, семь автомобилей и шесть минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39860 военнослужащих, 235 танков, 174 боевые машины пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин, 1111 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241211/kurskaya-1988601753.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)