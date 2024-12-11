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Минниханов: Россия предлагает исламскому миру равноправие и сотрудничество - РИА Новости, 11.12.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
22:44 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/minnikhanov-1988708060.html
Минниханов: Россия предлагает исламскому миру равноправие и сотрудничество
Минниханов: Россия предлагает исламскому миру равноправие и сотрудничество - РИА Новости, 11.12.2024
Минниханов: Россия предлагает исламскому миру равноправие и сотрудничество
Россия предлагает исламскому миру равноправные отношения, дипломатическое разрешение конфликтов, сотрудничество в разных сферах, заявил глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:44
2024-12-11T22:44
республика татарстан
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Россия предлагает исламскому миру равноправные отношения, дипломатическое разрешение конфликтов, сотрудничество в разных сферах, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Минниханов в среду провел в Куала-Лумпуре выездное заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по теме взаимодействия в эпоху формирующейся многополярности. С 2014 года он возглавляет группу по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. "Российская Федерация предлагает исламскому миру равноправные отношения, дипломатическое разрешение конфликтов, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, культурные, образовательные, молодежные программы, совместную работу в сфере науки, высоких технологий, спорта и туризма", - сказал Минниханов в ходе заседания. По его словам, данные направления сотрудничества призваны не только способствовать укреплению отношений между Россией и исламским миром, но и содействовать устойчивому развитию международной безопасности. Минниханов отметил, что сегодня многим странам исламского мира приходится сталкиваться с такими непростыми вызовами, как распространение радикального экстремизма и терроризма, политическая нестабильность и оружейные конфликты, экономические проблемы, высокая безработица и неравенство, проблемы сохранения исламских ценностей и идентичности в условиях глобализации, недостаточное развитие образования и науки, негативные стереотипы и исламофобия. Все это, по его мнению, требует внимания и усилий со стороны исламских лидеров и международного сообщества. По словам главы Татарстана, в попытке сохранить свое влияние и баланс коллективный Запад использует шантаж, санкции, воровство активов, свое монопольное положение на мировом рынке и необеспеченный бумажный доллар в качестве оружия, пытается переформатировать международные отношения в свою пользу, изобретая новые формы современного неоколониализма, в первую очередь в отношении глобального Юга. Он подчеркнул, что много говорящий о свободе слова Запад на практике демонстрирует нетерпимость к любой альтернативной точке зрения, а международное право подменяется системой правил в интересах определенной группы стран. "Это тупиковый путь, который вредит всему миру. Нужна альтернативная повестка, которая сохранит мир и стабильность на планете, позволит странам гармонично и свободно развиваться, создавать равные конкурентные условия, а также новые возможности для всех государств, наций и народов. Надеемся, что совместными усилиями всех здоровых сил и народов удастся сформировать правильный вектор развития человечества, направленный на взаимовыгодное сотрудничество на основе равенства, справедливости и национальных традиций и ценностей", - сказал Минниханов.
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рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
Минниханов: Россия предлагает исламскому миру равноправие и сотрудничество

Минниханов: Россия предлагает исламскому миру равноправные отношения

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Россия предлагает исламскому миру равноправные отношения, дипломатическое разрешение конфликтов, сотрудничество в разных сферах, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в среду провел в Куала-Лумпуре выездное заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по теме взаимодействия в эпоху формирующейся многополярности. С 2014 года он возглавляет группу по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Российская Федерация предлагает исламскому миру равноправные отношения, дипломатическое разрешение конфликтов, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, культурные, образовательные, молодежные программы, совместную работу в сфере науки, высоких технологий, спорта и туризма", - сказал Минниханов в ходе заседания.
По его словам, данные направления сотрудничества призваны не только способствовать укреплению отношений между Россией и исламским миром, но и содействовать устойчивому развитию международной безопасности.
Минниханов отметил, что сегодня многим странам исламского мира приходится сталкиваться с такими непростыми вызовами, как распространение радикального экстремизма и терроризма, политическая нестабильность и оружейные конфликты, экономические проблемы, высокая безработица и неравенство, проблемы сохранения исламских ценностей и идентичности в условиях глобализации, недостаточное развитие образования и науки, негативные стереотипы и исламофобия. Все это, по его мнению, требует внимания и усилий со стороны исламских лидеров и международного сообщества.
По словам главы Татарстана, в попытке сохранить свое влияние и баланс коллективный Запад использует шантаж, санкции, воровство активов, свое монопольное положение на мировом рынке и необеспеченный бумажный доллар в качестве оружия, пытается переформатировать международные отношения в свою пользу, изобретая новые формы современного неоколониализма, в первую очередь в отношении глобального Юга.
Он подчеркнул, что много говорящий о свободе слова Запад на практике демонстрирует нетерпимость к любой альтернативной точке зрения, а международное право подменяется системой правил в интересах определенной группы стран.
"Это тупиковый путь, который вредит всему миру. Нужна альтернативная повестка, которая сохранит мир и стабильность на планете, позволит странам гармонично и свободно развиваться, создавать равные конкурентные условия, а также новые возможности для всех государств, наций и народов. Надеемся, что совместными усилиями всех здоровых сил и народов удастся сформировать правильный вектор развития человечества, направленный на взаимовыгодное сотрудничество на основе равенства, справедливости и национальных традиций и ценностей", - сказал Минниханов.
 
Республика ТатарстанРустам Минниханов
 
 
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