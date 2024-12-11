https://ria.ru/20241211/minnikhanov-1988708060.html

Минниханов: Россия предлагает исламскому миру равноправие и сотрудничество

Минниханов: Россия предлагает исламскому миру равноправие и сотрудничество - РИА Новости, 11.12.2024

Минниханов: Россия предлагает исламскому миру равноправие и сотрудничество

Россия предлагает исламскому миру равноправные отношения, дипломатическое разрешение конфликтов, сотрудничество в разных сферах, заявил глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T22:44

2024-12-11T22:44

2024-12-11T22:44

республика татарстан

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Россия предлагает исламскому миру равноправные отношения, дипломатическое разрешение конфликтов, сотрудничество в разных сферах, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Минниханов в среду провел в Куала-Лумпуре выездное заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по теме взаимодействия в эпоху формирующейся многополярности. С 2014 года он возглавляет группу по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. "Российская Федерация предлагает исламскому миру равноправные отношения, дипломатическое разрешение конфликтов, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, культурные, образовательные, молодежные программы, совместную работу в сфере науки, высоких технологий, спорта и туризма", - сказал Минниханов в ходе заседания. По его словам, данные направления сотрудничества призваны не только способствовать укреплению отношений между Россией и исламским миром, но и содействовать устойчивому развитию международной безопасности. Минниханов отметил, что сегодня многим странам исламского мира приходится сталкиваться с такими непростыми вызовами, как распространение радикального экстремизма и терроризма, политическая нестабильность и оружейные конфликты, экономические проблемы, высокая безработица и неравенство, проблемы сохранения исламских ценностей и идентичности в условиях глобализации, недостаточное развитие образования и науки, негативные стереотипы и исламофобия. Все это, по его мнению, требует внимания и усилий со стороны исламских лидеров и международного сообщества. По словам главы Татарстана, в попытке сохранить свое влияние и баланс коллективный Запад использует шантаж, санкции, воровство активов, свое монопольное положение на мировом рынке и необеспеченный бумажный доллар в качестве оружия, пытается переформатировать международные отношения в свою пользу, изобретая новые формы современного неоколониализма, в первую очередь в отношении глобального Юга. Он подчеркнул, что много говорящий о свободе слова Запад на практике демонстрирует нетерпимость к любой альтернативной точке зрения, а международное право подменяется системой правил в интересах определенной группы стран. "Это тупиковый путь, который вредит всему миру. Нужна альтернативная повестка, которая сохранит мир и стабильность на планете, позволит странам гармонично и свободно развиваться, создавать равные конкурентные условия, а также новые возможности для всех государств, наций и народов. Надеемся, что совместными усилиями всех здоровых сил и народов удастся сформировать правильный вектор развития человечества, направленный на взаимовыгодное сотрудничество на основе равенства, справедливости и национальных традиций и ценностей", - сказал Минниханов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустам минниханов