СМИ: наплыв мигрантов при Байдене стал крупнейшим в истории США
NT: наплыв мигрантов при администрации Байдена стал крупнейшим в истории США
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наплыв мигрантов в США при администрации действующего президента Джо Байдена стал крупнейшим в истории страны, годовое сальдо миграции в 2021-2023 годах в среднем составило 2,4 миллиона человек, сообщает газета New York Times со ссылкой на документы.
"Всплеск иммиграции в последние годы стал самым крупным в истории США, превысив бум великой иммиграции в конце 1800-х и начале 1900-х... Годовое сальдо миграции - разность между теми, кто въехал в страну, и теми, кто из нее выехал - в период с 2021 по 2023 (год) в среднем составило 2,4 миллиона людей. Общее сальдо миграции при администрации Байдена, вероятно, превысит 8 миллионов человек", - говорится в публикации со ссылкой на данные бюджетного управления американского конгресса.
Отмечается, что при расчетах учитывалась, в том числе, нелегальная миграция. Как ранее сообщала компания Goldman Sachs со ссылкой на данные правительства, приблизительно 60% мигрантов, въехавших в США с 2021 года, являются нелегалами.
В ноябре телеканал NBC News сообщал, что США при администрации избранного президента Дональда Трампа могут построить новые центры заключения мигрантов близ крупных городов страны, включая Лос-Анджелес, Майами, Чикаго и Денвер.
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Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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