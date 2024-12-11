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Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД - РИА Новости, 11.12.2024
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22:05 11.12.2024 (обновлено: 22:37 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/mid-1988705870.html
Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД
Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД - РИА Новости, 11.12.2024
Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД
Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов не останется без ответа, заявили в МИД России. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:05
2024-12-11T22:37
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов не останется без ответа, заявили в МИД России."Никакие псевдоправовые ухищрения, обильно приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без ответа. Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов, которые будут в этом случае использованы для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах", - также отметили в МИД.
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в мире, россия, москва, сша
В мире, Россия, Москва, США
Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД

МИД: РФ способна изъять активы Запада в ответ на кредит Киеву за счет ее активов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов не останется без ответа, заявили в МИД России.
"Никакие псевдоправовые ухищрения, обильно приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без ответа. Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов, которые будут в этом случае использованы для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах", - также отметили в МИД.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявила Каллас
Вчера, 12:55
 
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