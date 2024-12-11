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Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД
Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД - РИА Новости, 11.12.2024
Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД
Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов не останется без ответа, заявили в МИД России. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:05
2024-12-11T22:05
2024-12-11T22:37
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов не останется без ответа, заявили в МИД России."Никакие псевдоправовые ухищрения, обильно приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без ответа. Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов, которые будут в этом случае использованы для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах", - также отметили в МИД.
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в мире, россия, москва, сша
В мире, Россия, Москва, США
Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД
МИД: РФ способна изъять активы Запада в ответ на кредит Киеву за счет ее активов