https://ria.ru/20241211/mid-1988705870.html

Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД

Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД - РИА Новости, 11.12.2024

Москва располагает рычагами для изъятия западных активов, заявил МИД

Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов не останется без ответа, заявили в МИД России. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T22:05

2024-12-11T22:05

2024-12-11T22:37

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов не останется без ответа, заявили в МИД России."Никакие псевдоправовые ухищрения, обильно приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без ответа. Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов, которые будут в этом случае использованы для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах", - также отметили в МИД.

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в мире, россия, москва, сша