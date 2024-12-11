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Медведев прокомментировал попытки внести раскол в отношения России и Китая - РИА Новости, 11.12.2024
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12:34 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/medvedev-1988576987.html
Медведев прокомментировал попытки внести раскол в отношения России и Китая
Медведев прокомментировал попытки внести раскол в отношения России и Китая - РИА Новости, 11.12.2024
Медведев прокомментировал попытки внести раскол в отношения России и Китая
Попытки расколоть отношения РФ и Китая будут только усиливаться, но англосаксам это не удастся, отношения двух стран - выверенные временем и взаимовыгодные,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:34
2024-12-11T12:34
россия
китай
дмитрий медведев
единая россия
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ПЕКИН, 11 дек - РИА Новости. Попытки расколоть отношения РФ и Китая будут только усиливаться, но англосаксам это не удастся, отношения двух стран - выверенные временем и взаимовыгодные, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Наши недоброжелатели вообще видят угрозу для себя в развитии отношений между Россией и Китаем. Пытаются нас раскалывать, пытаются вбивать клин между нами. На это направлена, скажем откровенно, вся политика англосаксонского мира. И я думаю, что этот нажим, эти попытки нас расколоть, они не будут ослабевать, будут только усиливаться... Но им не удастся нас расколоть, поскольку наши отношения выверены временем. Это добрососедские равноправные отношения суверенных государств - взаимовыгодные, полезные и дружественные", - заявил Медведев журналистам. Медведев находится с рабочим визитом в Китае.
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россия, китай, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев прокомментировал попытки внести раскол в отношения России и Китая

Медведев заявил, что англосаксам не удастся расколоть отношения России и Китая

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи.
Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи. - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи. . Архивное фото
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ПЕКИН, 11 дек - РИА Новости. Попытки расколоть отношения РФ и Китая будут только усиливаться, но англосаксам это не удастся, отношения двух стран - выверенные временем и взаимовыгодные, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наши недоброжелатели вообще видят угрозу для себя в развитии отношений между Россией и Китаем. Пытаются нас раскалывать, пытаются вбивать клин между нами. На это направлена, скажем откровенно, вся политика англосаксонского мира. И я думаю, что этот нажим, эти попытки нас расколоть, они не будут ослабевать, будут только усиливаться... Но им не удастся нас расколоть, поскольку наши отношения выверены временем. Это добрососедские равноправные отношения суверенных государств - взаимовыгодные, полезные и дружественные", - заявил Медведев журналистам.
Медведев находится с рабочим визитом в Китае.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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РоссияКитайДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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