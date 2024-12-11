Медведев прокомментировал попытки внести раскол в отношения России и Китая
Медведев заявил, что англосаксам не удастся расколоть отношения России и Китая
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи.
Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи. . Архивное фото
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ПЕКИН, 11 дек - РИА Новости. Попытки расколоть отношения РФ и Китая будут только усиливаться, но англосаксам это не удастся, отношения двух стран - выверенные временем и взаимовыгодные, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наши недоброжелатели вообще видят угрозу для себя в развитии отношений между Россией и Китаем. Пытаются нас раскалывать, пытаются вбивать клин между нами. На это направлена, скажем откровенно, вся политика англосаксонского мира. И я думаю, что этот нажим, эти попытки нас расколоть, они не будут ослабевать, будут только усиливаться... Но им не удастся нас расколоть, поскольку наши отношения выверены временем. Это добрососедские равноправные отношения суверенных государств - взаимовыгодные, полезные и дружественные", - заявил Медведев журналистам.
Медведев находится с рабочим визитом в Китае.
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