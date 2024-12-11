https://ria.ru/20241211/mashina-1988519648.html

Россиян предупредили о рисках поездки в заснеженной машине

Россиян предупредили о рисках поездки в заснеженной машине - РИА Новости, 11.12.2024

Россиян предупредили о рисках поездки в заснеженной машине

Зимой многие водители не счищают с машины снег, ограничиваясь лишь стеклами. Чем опасна поездка на таких “сугробах”, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T02:15

2024-12-11T02:15

2024-12-11T02:15

авто

егор васильев

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зимой многие водители не счищают с машины снег, ограничиваясь лишь стеклами. Чем опасна поездка на таких “сугробах”, рассказал в интервью агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Он напомнил, что на крыше авто снег очень быстро превращается в лед. А теплый воздух в салоне нагревает крышу, в результате чего между ней и снегом образуется водяная пленка. При ускорении или торможении вся эта масса может упасть на лобовое или заднее стекло, лишив водителя контроля над дорогой.При высокой скорости движения снег и лед с крыши могут нанести значительный ущерб едущим следом автомобилям, как минимум, лишив водителей обзора.Кроме того, на крыше может оказаться грязь или песок. В этом случае движение тяжелой снежной массы быстро приводит к появлению царапин. “А с учетом того, что автопроизводители нечасто оцинковывают эту деталь, коррозия неизбежна", — уверяет Васильев.

https://ria.ru/20241206/moskva-1987825760.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, егор васильев