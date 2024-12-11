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Россиян предупредили о рисках поездки в заснеженной машине - РИА Новости, 11.12.2024
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02:15 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/mashina-1988519648.html
Россиян предупредили о рисках поездки в заснеженной машине
Россиян предупредили о рисках поездки в заснеженной машине - РИА Новости, 11.12.2024
Россиян предупредили о рисках поездки в заснеженной машине
Зимой многие водители не счищают с машины снег, ограничиваясь лишь стеклами. Чем опасна поездка на таких “сугробах”, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T02:15
2024-12-11T02:15
авто
егор васильев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зимой многие водители не счищают с машины снег, ограничиваясь лишь стеклами. Чем опасна поездка на таких “сугробах”, рассказал в интервью агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Он напомнил, что на крыше авто снег очень быстро превращается в лед. А теплый воздух в салоне нагревает крышу, в результате чего между ней и снегом образуется водяная пленка. При ускорении или торможении вся эта масса может упасть на лобовое или заднее стекло, лишив водителя контроля над дорогой.При высокой скорости движения снег и лед с крыши могут нанести значительный ущерб едущим следом автомобилям, как минимум, лишив водителей обзора.Кроме того, на крыше может оказаться грязь или песок. В этом случае движение тяжелой снежной массы быстро приводит к появлению царапин. “А с учетом того, что автопроизводители нечасто оцинковывают эту деталь, коррозия неизбежна", — уверяет Васильев.
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авто, егор васильев
Авто, Егор Васильев
Россиян предупредили о рисках поездки в заснеженной машине

Автообозреватель Васильев: неубранный снег с крыши автомобиля может быть опасен

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМашина, запорошенная снегом
Машина, запорошенная снегом - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Машина, запорошенная снегом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зимой многие водители не счищают с машины снег, ограничиваясь лишь стеклами. Чем опасна поездка на таких “сугробах”, рассказал в интервью агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Он напомнил, что на крыше авто снег очень быстро превращается в лед. А теплый воздух в салоне нагревает крышу, в результате чего между ней и снегом образуется водяная пленка. При ускорении или торможении вся эта масса может упасть на лобовое или заднее стекло, лишив водителя контроля над дорогой.
При высокой скорости движения снег и лед с крыши могут нанести значительный ущерб едущим следом автомобилям, как минимум, лишив водителей обзора.
Кроме того, на крыше может оказаться грязь или песок. В этом случае движение тяжелой снежной массы быстро приводит к появлению царапин. “А с учетом того, что автопроизводители нечасто оцинковывают эту деталь, коррозия неизбежна", — уверяет Васильев.
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