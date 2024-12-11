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В Белграде отметили 116-летие генерала армии Маргелова - РИА Новости, 11.12.2024
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02:49 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/margelov-1988527837.html
В Белграде отметили 116-летие генерала армии Маргелова
В Белграде отметили 116-летие генерала армии Маргелова - РИА Новости, 11.12.2024
В Белграде отметили 116-летие генерала армии Маргелова
В Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде провели торжественное мероприятие в преддверии 116-го дня рождения легендарного... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T02:49
2024-12-11T02:49
в мире
сербия
россия
белград (город)
василий маргелов
михаил теплинский
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
воздушно-десантные войска россии
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. В Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде провели торжественное мероприятие в преддверии 116-го дня рождения легендарного командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерала армии Василия Маргелова, передает корреспондент РИА Новости. Вечером во вторник в РЦНК в честь освободителя Южного Баната на северо-востоке Сербии провели дискуссию "Эпоха Маргелова". В ней приняли участие председатель Общества сербско-русской дружбы "Славянская уния" Роберт Ресанович, старший куратор Национального музея города Панчево под Белградом Срджан Божович и председатель Ассоциации ветеранов 63-й парашютной бригады армии Сербии полковник Видое Ковачевич, представители Россотрудничества, сербские ветераны, общественники. "Генерал армии Маргелов был и остается символом мужества и отваги для многих офицеров и солдат ВДВ в России и за ее пределами. Особенно отрадно как Сербия помнит и чтит его имя. В октябре 1944 года город Панчево был освобожден 49-ой гвардейской дивизией под командованием генерал-майора Василия Филипповича Маргелова. Благодаря вашей инициативе и усилиям в наше время здесь появилась площадь, носящая его имя. Уверен, что в будущем удастся завершить работу по установке на ней памятника легендарному полководцу", - зачитал представитель "Русского дома" Павел Бушуев обращение к собравшимся командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского. Ветераны вооруженных сил Сербии – ансамбль "Звуки c камня" из города Нови-Сад исполнили сербские и русские патриотические песни. Представители посольства России в Сербии, местных властей, Россотрудничества и общественных организаций почтили память советских воинов-освободителей в октябре в городе Панчево под Белградом. Панчево было освобождено с боями 6 октября 1944 года 49-й стрелковой дивизией под командованием тогда генерал-майора Василия Филипповича Маргелова. Заложить временную капсулу и первый камень к будущему памятнику военачальнику предложило общество сербско-русской дружбы "Славянский союз" во главе с Робертом Ресановичем. По их инициативе эта площадь в Панчево была переименована в честь генерала Маргелова 4 марта 2020 года, на 30-летие его смерти. Близ будущего памятника стоит обелиск с Красной звездой и именами погибших воинов-освободителей.
https://ria.ru/20181227/1548755763.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), василий маргелов, михаил теплинский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), воздушно-десантные войска россии, рцнк
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Василий Маргелов, Михаил Теплинский, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Воздушно-десантные войска России, РЦНК
В Белграде отметили 116-летие генерала армии Маргелова

В Сербии провели торжественный вечер ко дню рождения Василия Маргелова

Командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Василий Филиппович Маргелов
Командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Василий Филиппович Маргелов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Василий Филиппович Маргелов. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. В Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде провели торжественное мероприятие в преддверии 116-го дня рождения легендарного командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерала армии Василия Маргелова, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером во вторник в РЦНК в честь освободителя Южного Баната на северо-востоке Сербии провели дискуссию "Эпоха Маргелова". В ней приняли участие председатель Общества сербско-русской дружбы "Славянская уния" Роберт Ресанович, старший куратор Национального музея города Панчево под Белградом Срджан Божович и председатель Ассоциации ветеранов 63-й парашютной бригады армии Сербии полковник Видое Ковачевич, представители Россотрудничества, сербские ветераны, общественники.
Командующий ВДВ идет вдоль строя десантников и пожимает им руку - РИА Новости, 1920, 27.12.2018
"Войска дяди Васи". Почему генерала Маргелова называют отцом ВДВ
27 декабря 2018, 08:00
"Генерал армии Маргелов был и остается символом мужества и отваги для многих офицеров и солдат ВДВ в России и за ее пределами. Особенно отрадно как Сербия помнит и чтит его имя. В октябре 1944 года город Панчево был освобожден 49-ой гвардейской дивизией под командованием генерал-майора Василия Филипповича Маргелова. Благодаря вашей инициативе и усилиям в наше время здесь появилась площадь, носящая его имя. Уверен, что в будущем удастся завершить работу по установке на ней памятника легендарному полководцу", - зачитал представитель "Русского дома" Павел Бушуев обращение к собравшимся командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского.
Ветераны вооруженных сил Сербии – ансамбль "Звуки c камня" из города Нови-Сад исполнили сербские и русские патриотические песни.
Представители посольства России в Сербии, местных властей, Россотрудничества и общественных организаций почтили память советских воинов-освободителей в октябре в городе Панчево под Белградом.
Панчево было освобождено с боями 6 октября 1944 года 49-й стрелковой дивизией под командованием тогда генерал-майора Василия Филипповича Маргелова. Заложить временную капсулу и первый камень к будущему памятнику военачальнику предложило общество сербско-русской дружбы "Славянский союз" во главе с Робертом Ресановичем. По их инициативе эта площадь в Панчево была переименована в честь генерала Маргелова 4 марта 2020 года, на 30-летие его смерти. Близ будущего памятника стоит обелиск с Красной звездой и именами погибших воинов-освободителей.
Мемориал советским воинам-освободителям в городе Панчево под Белградом, Сербия - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Сербии почтили память советских воинов-освободителей
6 октября, 13:02
 
В миреСербияРоссияБелград (город)Василий МаргеловМихаил ТеплинскийФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Воздушно-десантные войска РоссииРЦНК
 
 
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