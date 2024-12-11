Манулы из Ленинградского зоопарка завершили зажировку к зиме
В Ленинградском зоопарке манулы Свэн, Намика и Шу завершили зажировку к зиме
Манул по кличке Шу в Ленинградском зоопарке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Семейство манулов из Ленинградского зоопарка завершило зажировку к зиме, говорится в Telegram-канале учреждения.
"К началу зимы манулы стали почти в два раза больше. Они округлились и приняли идеальную форму. Намика зажировалась раньше всех. Уже около трех недель она оставляет часть кормов. Свэн и Шу только недавно перестали съедать полные порции. Аппетит и активность у манульей семьи поубавились", — рассказали в зоосаде.
Уточняется, что сейчас Свэн весит семь килограммов, Намика — 6,5, а Шу — 6,4. "Разжировка" у манулов начнется к концу зимы или началу весны. Тогда они постепенно похудеют до 4,5 килограмма.
Манул Шу — первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае 2023 года. До этого горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007-м.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших в России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, который организовали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня это дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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