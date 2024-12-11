https://ria.ru/20241211/maksakova-1988551939.html
Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову*
Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову* - РИА Новости, 11.12.2024
Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову*
Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову* за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:45
2024-12-11T09:45
2024-12-11T10:31
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мария максакова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову* за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщается в картотеке инстанции."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максаковой-Игенбергс М.П.*", - сказано в карточке уголовного дела.Отмечается, что решение об аресте было принято судом во вторник.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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москва, россия, происшествия, мария максакова
Москва, Россия, Происшествия, Мария Максакова
Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову*
Оперную певицу Максакову заочно арестовали за призывы к деятельности против РФ