https://ria.ru/20241211/maksakova-1988551939.html

Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову*

Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову* - РИА Новости, 11.12.2024

Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову*

Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову* за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:45

2024-12-11T09:45

2024-12-11T10:31

москва

россия

происшествия

мария максакова

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову* за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщается в картотеке инстанции."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максаковой-Игенбергс М.П.*", - сказано в карточке уголовного дела.Отмечается, что решение об аресте было принято судом во вторник.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

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москва, россия, происшествия, мария максакова