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Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову* - РИА Новости, 11.12.2024
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09:45 11.12.2024 (обновлено: 10:31 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/maksakova-1988551939.html
Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову*
Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову* - РИА Новости, 11.12.2024
Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову*
Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову* за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:45
2024-12-11T10:31
москва
россия
происшествия
мария максакова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову* за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщается в картотеке инстанции."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максаковой-Игенбергс М.П.*", - сказано в карточке уголовного дела.Отмечается, что решение об аресте было принято судом во вторник.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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москва, россия, происшествия, мария максакова
Москва, Россия, Происшествия, Мария Максакова
Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Максакову*

Оперную певицу Максакову заочно арестовали за призывы к деятельности против РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОперная певица Мария Максакова*
Оперная певица Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Оперная певица Мария Максакова*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову* за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщается в картотеке инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максаковой-Игенбергс М.П.*", - сказано в карточке уголовного дела.
Отмечается, что решение об аресте было принято судом во вторник.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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