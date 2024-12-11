https://ria.ru/20241211/losunchukov-1988614971.html
Участник программы "Время героев" занял пост замминистра Подмосковья
Участник программы "Время героев" занял пост замминистра Подмосковья - РИА Новости, 11.12.2024
Участник программы "Время героев" занял пост замминистра Подмосковья
Участник программы "Время героев" Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщается в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:10
2024-12-11T15:10
2024-12-11T17:28
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщается в Telegram-канале программы. "Я напрямую работал с Андреем Юрьевичем Воробьевым, который выступил моим наставником в ходе стажировки и многому меня научил", — рассказал он.Ключевой задачей, которую Лосунчуков для себя обозначил, будет развитие социально-экономической сферы. Так, он займется инвестиционной политикой и развитием предпринимательской деятельности в отдаленных городских округах области. Кирилл Лосунчуков с 2020 года служил заместителем командира отряда специального назначения отдельной бригады специального назначения. Трижды кавалер ордена Мужества, также был удостоен ордена "За военные заслуги".
https://ria.ru/20241203/putin-1987128384.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество
Участник программы "Время героев" занял пост замминистра Подмосковья
Кирилл Лосунчуков из программы "Время героев" занял пост замминистра Подмосковья