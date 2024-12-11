https://ria.ru/20241211/losunchukov-1988614971.html

Участник программы "Время героев" занял пост замминистра Подмосковья

Участник программы "Время героев" занял пост замминистра Подмосковья - РИА Новости, 11.12.2024

Участник программы "Время героев" занял пост замминистра Подмосковья

Участник программы "Время героев" Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщается в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:10

2024-12-11T15:10

2024-12-11T17:28

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988614712_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_8b59e5e41735deb69e3a6c638b9ce8e4.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщается в Telegram-канале программы. "Я напрямую работал с Андреем Юрьевичем Воробьевым, который выступил моим наставником в ходе стажировки и многому меня научил", — рассказал он.Ключевой задачей, которую Лосунчуков для себя обозначил, будет развитие социально-экономической сферы. Так, он займется инвестиционной политикой и развитием предпринимательской деятельности в отдаленных городских округах области. Кирилл Лосунчуков с 2020 года служил заместителем командира отряда специального назначения отдельной бригады специального назначения. Трижды кавалер ордена Мужества, также был удостоен ордена "За военные заслуги".

https://ria.ru/20241203/putin-1987128384.html

https://ria.ru/20241204/zayavka-1987339669.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество