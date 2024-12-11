https://ria.ru/20241211/kurskaya-1988601753.html

Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области

Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области - РИА Новости, 11.12.2024

Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области

Российские войска освободили два приграничных населенных пункта в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:10

2024-12-11T14:10

2024-12-11T14:38

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские войска освободили два приграничных населенных пункта в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово", — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ.Кроме того, российские силы ударили по позициям 12 бригад ВСУ в районах Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки и Свердликово.Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия поразили личный состав и технику противника в районах четырех населенных пунктов Курской области и пяти — Сумской области Украины.Потери ВСУ за сутки превысили 200 человек, один военнослужащий сдался в плен.

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, безопасность, вооруженные силы украины, сумская область, вооруженные силы рф