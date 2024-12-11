Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области
Бойцы "Севера" освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские войска освободили два приграничных населенных пункта в Курской области, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово", — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ.
© ИнфографикаГруппировка войск "Север" освободила села Дарьино и Плехово в Курской области
© Инфографика
Группировка войск "Север" освободила села Дарьино и Плехово в Курской области
Кроме того, российские силы ударили по позициям 12 бригад ВСУ в районах Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки и Свердликово.
Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия поразили личный состав и технику противника в районах четырех населенных пунктов Курской области и пяти — Сумской области Украины.
Потери ВСУ за сутки превысили 200 человек, один военнослужащий сдался в плен.