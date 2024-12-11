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Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 11.12.2024 (обновлено: 14:38 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/kurskaya-1988601753.html
Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области
Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области - РИА Новости, 11.12.2024
Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области
Российские войска освободили два приграничных населенных пункта в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:10
2024-12-11T14:38
специальная военная операция на украине
россия
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские войска освободили два приграничных населенных пункта в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово", — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ.Кроме того, российские силы ударили по позициям 12 бригад ВСУ в районах Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки и Свердликово.Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия поразили личный состав и технику противника в районах четырех населенных пунктов Курской области и пяти — Сумской области Украины.Потери ВСУ за сутки превысили 200 человек, один военнослужащий сдался в плен.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html
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россия, курская область, безопасность, вооруженные силы украины, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области

Бойцы "Севера" освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские войска освободили два приграничных населенных пункта в Курской области, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово", — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ.
© ИнфографикаГруппировка войск "Север" освободила села Дарьино и Плехово в Курской области
Группировка войск Север освободила села Дарьино и Плёхово в Курской области
© Инфографика
Группировка войск "Север" освободила села Дарьино и Плехово в Курской области
Кроме того, российские силы ударили по позициям 12 бригад ВСУ в районах Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки и Свердликово.
Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия поразили личный состав и технику противника в районах четырех населенных пунктов Курской области и пяти — Сумской области Украины.
Потери ВСУ за сутки превысили 200 человек, один военнослужащий сдался в плен.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
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