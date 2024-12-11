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Долги других стран перед Россией выросли до 30 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.12.2024
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04:23 11.12.2024 (обновлено: 04:36 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/kreditovanie-1988532917.html
Долги других стран перед Россией выросли до 30 миллиардов долларов
Долги других стран перед Россией выросли до 30 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.12.2024
Долги других стран перед Россией выросли до 30 миллиардов долларов
Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран более чем до 30 миллиардов долларов — максимума с 1999 года; больше всех новых кредитов получили... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:23
2024-12-11T04:36
экономика
россия
белоруссия
бангладеш
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран более чем до 30 миллиардов долларов — максимума с 1999 года; больше всех новых кредитов получили Египет, Бангладеш и Индия, следует из анализа данных Всемирного банка, проведенного РИА Новости. Объем задолженности других государств перед Россией в прошлом году вырос на 1,3 миллиарда долларов и составил 30,1 миллиарда. Последний раз выше этой отметки показатель был в 1999 году (32,8 миллиарда долларов). Крупнейшим должником остается Белоруссия — ее задолженность составляет 7,75 миллиарда долларов, или четверть всех выданных Россией кредитов. На втором месте Бангладеш с 6,6 миллиарда долларов (22%), а замыкает тройку Индия с 4,1 миллиарда (14%). В топ-5 также входят Египет (3,3 миллиарда долларов, 11%) и Вьетнам (1,4 миллиарда долларов, 5%). При этом больше всех в прошлом году занимал Египет — его обязательства подскочили сразу на 1,45 миллиарда долларов. Долг Бангладеш увеличился на 745 миллионов долларов, а Индии — на 363 миллиона. Задолженность Узбекистана выросла на 41,3 миллиона долларов, Афганистана — на 19,9 миллиона. Также увеличились обязательства Замбии, Йемена, Шри-Ланки, Эквадора, Судана и Молдавии — совокупно на 26,54 миллиона долларов. Появился в прошлом году и новый должник — Никарагуа, который впервые с 2003 года взял у России заем на сумму 16,9 миллиона долларов. В то же время обязательства ряда стран перед Россией снизились. Здесь в лидерах Сомали, которому Россия списала почти весь долг: если на конец 2022 года страна была должна 703 миллиона долларов, то на конец прошлого года - лишь 49 миллионов. Кроме того, задолженность Белоруссии снизилась на 487 миллионов, Сербии — на 117 миллионов, Армении — на 40 миллионов, Азербайджана — на 22 миллиона долларов. Еще 10 стран погасили обязательства перед Россией на 82 миллиона долларов.
https://ria.ru/20241204/kreditovanie-1987266286.html
https://ria.ru/20240705/zadolzhennost-1957537252.html
россия
белоруссия
бангладеш
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экономика, россия, белоруссия, бангладеш
Экономика, Россия, Белоруссия, Бангладеш
Долги других стран перед Россией выросли до 30 миллиардов долларов

ВБ: Россия нарастила кредитование других стран до 30 миллиардов долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран более чем до 30 миллиардов долларов — максимума с 1999 года; больше всех новых кредитов получили Египет, Бангладеш и Индия, следует из анализа данных Всемирного банка, проведенного РИА Новости.
Объем задолженности других государств перед Россией в прошлом году вырос на 1,3 миллиарда долларов и составил 30,1 миллиарда. Последний раз выше этой отметки показатель был в 1999 году (32,8 миллиарда долларов).
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Крупнейшим должником остается Белоруссия — ее задолженность составляет 7,75 миллиарда долларов, или четверть всех выданных Россией кредитов. На втором месте Бангладеш с 6,6 миллиарда долларов (22%), а замыкает тройку Индия с 4,1 миллиарда (14%). В топ-5 также входят Египет (3,3 миллиарда долларов, 11%) и Вьетнам (1,4 миллиарда долларов, 5%).
При этом больше всех в прошлом году занимал Египет — его обязательства подскочили сразу на 1,45 миллиарда долларов. Долг Бангладеш увеличился на 745 миллионов долларов, а Индии — на 363 миллиона. Задолженность Узбекистана выросла на 41,3 миллиона долларов, Афганистана — на 19,9 миллиона. Также увеличились обязательства Замбии, Йемена, Шри-Ланки, Эквадора, Судана и Молдавии — совокупно на 26,54 миллиона долларов.
Появился в прошлом году и новый должник — Никарагуа, который впервые с 2003 года взял у России заем на сумму 16,9 миллиона долларов.
В то же время обязательства ряда стран перед Россией снизились. Здесь в лидерах Сомали, которому Россия списала почти весь долг: если на конец 2022 года страна была должна 703 миллиона долларов, то на конец прошлого года - лишь 49 миллионов. Кроме того, задолженность Белоруссии снизилась на 487 миллионов, Сербии — на 117 миллионов, Армении — на 40 миллионов, Азербайджана — на 22 миллиона долларов. Еще 10 стран погасили обязательства перед Россией на 82 миллиона долларов.
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